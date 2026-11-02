El Museo Marítimo acoge la exposición fotográfica 'SOCAVA, vida sumergida' del documentalista castreño Enrique Talledo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura exhibe hasta el 13 de diciembre en la sala Naos del Museo Marítimo de Cantábrico (MMC) la exposición fotográfica 'SOCAVA, vida sumergida', del documentalista castreño Enrique Talledo.

La muestra es fruto de los trabajos desarrollados en ese proyecto que está integrado en BIODIV, una iniciativa de investigación y divulgación científica desarrollada en diferentes puntos del litoral español.

Según ha informado el Gobierno, esta exposición quiere ser una invitación a descubrir la "extraordinaria biodiversidad" que se esconde bajo las aguas del Cantábrico oriental, en enclaves como Sonabia, Castro Verde y Ajo.

A través de las imágenes del documentalista y fotógrafo submarino, la muestra acerca al público un universo de paisajes y seres vivos que, pese a encontrarse frente a las costas, continúa siendo prácticamente desconocido para buena parte de la sociedad.

Entre las escenas más sorprendentes destacan la presencia de una avispa de mar, una cubo-medusa excepcionalmente observada en estas aguas y caballitos de mar durante su cortejo.

Durante más de un año, Talledo ha colaborado con investigadores del Centro Oceanográfico de Santander (IEO-CSIC) documentando la riqueza biológica de estos fondos marinos y los trabajos científicos realizados para mejorar su conocimiento.

De este modo, la exposición permite descubrir desde los ecosistemas próximos a la costa hasta los ambientes más profundos del Cantábrico, y pone de manifiesto la diversidad de formas de vida que habitan bajo la superficie y la importancia de su estudio y conservación.

Enrique Talledo es autor del documental 'SOCAVA, vida sumergida', galardonado con el premio al Mejor Trabajo del Cantábrico en el Festival Internacional de Cine Submarino de San Sebastián (CIMASUB), que puede verse también en la Sala Naos del museo.

"La exposición constituye una oportunidad para descubrir que, a escasa distancia de nuestras costas, existe un patrimonio natural de extraordinaria belleza y diversidad, cuya conservación comienza por conocerlo", ha destacado el Ejecutivo.