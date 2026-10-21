El Museo Marítimo y el Centro Oceanográfico inauguran este jueves la exposición fotográfica 'Socava: vida sumergida'

Imagen de la exposición 'Socava: vida sumergida' - MMC

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Marítimo del Cantábrico y el Centro Oceanográfico de Santander inaugurarán este jueves, 22 de octubre, a las 19.00 horas, la exposición fotográfica 'SOCAVA: Vida sumergida'.

Se trata de una muestra sobre la riqueza de los fondos marinos del oriente cántabro, a menudo desconocidos e inaccesibles para el público en general, que nace del ambicioso proyecto de divulgación BIODIV, el cual se ha desarrollado en el enclave de Sonabia, Castro Verde y Ajo.

De la mano del documentalista castreño Enrique Talledo, investigadores del Centro Oceanográfico de Santander han participado durante más de un año en este proyecto, documentando los trabajos de investigación desarrollados para estudiar y describir los fondos infralitorales, circalitorales y batiales de esta zona del Cantábrico.

El acto inaugural incluye asimismo la proyección del documental homónimo y una mesa redonda en la que el público podrá conversar con el autor de la exposición y del documental, Enrique Talledo, y el investigador principal de la acción SOCAVA y científico titular del IEO-CSIC, José Manuel González-Irusta.