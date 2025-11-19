El Museo de la Naturaleza acoge la exposición 'La naturaleza también dibuja' del pintor Rafa Muro

El Museo de la Naturaleza de Cantabria acoge la exposición 'La naturaleza también dibuja' del pintor Rafa Muro - GOBIERNO DE CANTABRIA

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno ha organizado una exposición del pintor Rafa Muro bajo el epígrafe 'La naturaleza también dibuja', que desde el próximo sábado día 22 se puede visitar en el Museo de la Naturaleza de Cantabria, MUNAT.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de actividades paralelas que complementan y difunden las colecciones que custodia dicho centro ubicado en Carrejo, Cabezón de la Sal.

Según ha informado el Gobierno, la propuesta de Muro dialoga con los fondos del museo, provocando un intercambio entre arte, naturaleza y ciencia.

El crítico de arte, Gabriel Rodríguez, señala sobre esta exposición que "el diálogo con el espacio expositivo lo ha llevado a mimetizarse con la postura propia del investigador, a utilizar las placas de Petri, para observar qué pasa con la pintura, cómo desarrolla su vida propia en un espacio experimental. ¿Qué hace la pintura cuando no la miramos? ¿Cómo puedo observar la naturaleza y la evolución de los paisajes diminutos de la materia en un espacio íntimo, acotado, en un mundo segregado? Es el asombro ante las imágenes que no vemos, fecundadas por una mirada renovada, inocente, que se detiene igualmente en las formas abisales, en las líneas de las telarañas, las mariposas nocturnas o las flores marchitas".

Rafael Muro (Santander 1955) es un artista conocido por su pintura abstracta. Su obra se caracteriza por un proceso de creación en el que se deja guiar por la materia pictórica depositada sobre el lienzo, que él trabaja en posición horizontal.

Muro describe su pintura como un resultado de la práctica en el taller, donde "la materia se adhiere al lienzo" de manera azarosa. Su estilo se considera independiente y atípico, aunque está en diálogo con la evolución del arte contemporáneo.

Ha recibido varios premios y menciones a lo largo de su carrera, incluyendo el Primero del XXXI Concurso Nacional de Pintura Casimiro Sáinz en 2008 y una Mención de Honor en el Certamen Nacional de Pintura del Ayuntamiento de Villaescusa en 2022, lo que indica su reconocimiento en el ámbito artístico español, especialmente en Cantabria.