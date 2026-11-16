Los músicos Eduardo Paniagua y César Carazo, protagonistas este martes del ciclo 'Otras miradas' de Cultura

Eduardo Paniagua y César Carazo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte celebrará este martes una nueva cita del ciclo 'Otras miradas', con los intérpretes especialistas en música antigua Eduardo Paniagua y César Carazo como protagonistas.

El concierto de música medieval lleva por título 'El Templo Sonoro' y tendrá lugar en la iglesia del Cristo de Santander, a las 18.00 horas.

Los protagonistas del encuentro son dos referentes internacionales en el mundo de la música antigua, Eduardo Paniagua (salterio, flauta, coros) y César Carazo (voz, viola de gamba).

Los artistas ofrecerán un concierto acompañado de una charla, en la que abordarán el concepto del templo como espacio primigenio del arte, y el diálogo histórico entre la construcción arquitectónica y la arquitectura musical, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

EDUARDO PANIAGUA Y CÉSAR CARAZO

Eduardo Paniagua (Madrid, 1952) es arquitecto y músico, considerado el mayor experto en música mozárabe. Entre 1966 y 1983 participó en el grupo Atrium Musicae de Madrid tocando instrumentos de viento y percusión.

Posteriormente, fue miembro fundador de los grupos Calamus y Hoquetus, especializados en la música arabigoandaluza. En 1994 creó los grupos Música Antigua e Ibn Báya, dos de los conjuntos de música medieval española más relevantes.

Premio MIN de la Música Independiente en cuatro ediciones, obtuvo el premio GEMA 2019 a mejor dirección musical y al mejor investigador de música antigua. En abril del 2002 recibió el Premio de la Música Independiente al Mejor Álbum de Música Clásica por su disco Cantigas del Códice de Toledo. Es el músico español que más veces ha sido nominado a ellos.

Por su parte, César Carazo, natural de Badajoz, inició sus estudios musicales y de violín en el conservatorio de su ciudad. En 1983 estudió Canto en la Escuela Superior de Madrid, y en el Conservatorio de San Lorenzo del Escorial, de contrapunto y fuga.

Desde 1983 pertenece al grupo Neocantes, dedicado al estudio e interpretación de la música renacentista y barroca española con el que ha realizado un innumerable número de conciertos por España y en el extranjero.

Desde 1993 colabora con el Grupo de música Antigua de Eduardo Paniagua con el que se ha especializado en la interpretación de la música medieval española en sus tres facetas, cristiana, andalusí y sefardí.

En 1999 fundó, junto con Luis Delgado, el Quarteto de Urueña especializado en este repertorio medieval. Ha colaborado con Felipe Sánchez Mascuñano en los Grupos Axivil Criollo, dedicado a la música hispano-cubana del siglo XIX y Axivil Castizo, a la música barroca española.

César Carazo es también la voz solista de los himnos litúrgicos atribuidos a Beato de Liébana, estos himnos inéditos, reconstruidos por Eduardo Paniagua.

Se trata de un proyecto editorial de Raquel Martín, que, tras una primera presentación del proyecto musical en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, que tuvo lugar el pasado mes de abril, se presentará próximamente en Santander.

CICLO 'OTRAS MIRADAS'

Tras iniciar su andadura en abril en el MUPAC, con el artista Francesc Torres (Premio Velázquez de Artes Plásticas), el ciclo 'Otras Miradas' organizado por Raquel Martín, ha trazado un recorrido por diversos espacios públicos, en los que se han mostrado diversas miradas y reflexiones en torno al hecho artístico.

El patio del parlamento fue el lugar elegido para abordar el arte como acto político, en un encuentro con Amanda de la Garza (subdirectora del Museo Reina Sofía) y con Tania Pardo (directora del CA2M).

En la Biblioteca Central, el artista chileno Pedro Núñez compartió un retrato personal, que se hizo colectivo a través de la performance, y sus 'Arquitecturas efímeras para desplegar el arte'.

El otoño se inauguró con la exposición 'Luz Cruda', de José Luis Mazarío, en la ermita de La Virgen del Mar, siendo la primera actividad no religiosa en la historia del santuario.

Una línea que continuó el pasado octubre en la iglesia barroca de La Consolación, con una conferencia en torno al arte, el símbolo , y lo sagrado, a cargo de la teóloga y doctora en Filosofía Montserrat Escribano, que abordó la génesis y evolución de la iconografía mariana a lo largo de la historia.