Nace el Anuario Municipal de Astillero para recoger y poner en valor los hitos de 2025

La Gala de Reconocimiento Ciudadano - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha presentado el Anuario Municipal 2025, una nueva publicación que nace con el objetivo de recoger, ordenar y poner en valor los principales acontecimientos, proyectos, inversiones, avances y protagonistas que han marcado la actividad local durante el último año.

Es una novedad concebida como un documento cercano, visual y accesible que permite repasar los principales hitos de 2025, conocer las actuaciones desarrolladas y conservar una parte de la historia reciente del municipio.

Sus páginas ofrecen una visión amplia de la actividad desarrollada, reuniendo desde grandes proyectos e inversiones hasta actuaciones cotidianas con impacto directo en la vida de la ciudadanía, ha informado el Consistorio.

La presentación oficial ha tenido lugar en la Gala de Reconocimiento Ciudadano 2025, celebrada en el Puente de los Ingleses, que ha reunido a representantes del tejido social, institucional y empresarial de Astillero y Guarnizo en una cita marcada por el reconocimiento, la memoria colectiva y el estreno de la nueva iniciativa.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha destacado que recoge "una pequeña parte de todo lo que se ha hecho en nuestro municipio durante el último año, pero también refleja la ilusión, el esfuerzo y la capacidad de avanzar que tienen Astillero y Guarnizo".

"El objetivo era crear una publicación para guardar, consultar y compartir; una herramienta que permita recordar lo conseguido durante 2025 y poner en valor el trabajo de todas las personas, entidades y empresas", ha añadido.

El alcalde ha subrayado que el Anuario Municipal "no es únicamente una recopilación de noticias, sino una herramienta para dar valor al camino recorrido y reforzar el sentimiento de pertenencia a un municipio con una historia consolidada, una intensa actividad social y un futuro lleno de posibilidades".

La Gala de Reconocimiento Ciudadano ha incluido la entrega en primicia de ejemplares del Anuario Municipal 2025 entre los asistentes.

El Ayuntamiento prevé distribuir la publicación durante las próximas semanas en diferentes puntos del municipio para facilitar el acceso a esta primera edición.