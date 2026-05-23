Nace 'Clara', la nueva asistente virtual del Gobierno en materia de comercio y consumo

‘Clara’, La Nueva Asistente Virtual De La Dirección General De Comercio Y Consumo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha a 'Clara', la nueva asistente virtual de la Dirección General de Comercio y Consumo que está diseñada para ofrecer atención inmediata, accesible y continua a consumidores, usuarios y comerciantes de una forma sencilla y útil.

Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, permite resolver dudas de forma inmediata y sin esperas a través del teléfono 942 208 497, complementando los canales tradicionales de atención al público y ampliando la disponibilidad del servicio.

Así, orientará a la ciudadanía en cuestiones relacionadas con el consumo, reclamaciones, derechos de las personas consumidoras o trámites habituales, y dará respuestas rápidas y directas sobre procedimientos y consultas frecuentes de manera sencilla e intuitiva.

Su nombre responde a la finalidad del Ejecutivo de ofrecer soluciones comprensibles y accesibles, basadas siempre en contenidos verificados por los servicios de Comercio y Consumo de la Dirección General, dependiente de la Consejería de Industria.

En nota de prensa, el consejero del área, Eduardo Arasti, ha destacado que la incorporación de 'Clara' refleja el compromiso del Gobierno con la innovación y con la mejora continua de los servicios públicos.

Al respecto, ha subrayado que modernizar la Administración significa también facilitar el acceso a la información y ofrecer una atención "más eficaz, adaptada a las necesidades reales de las personas".

La puesta en marcha de este asistente virtual ha sido posible gracias al trabajo conjunto de los servicios de Comercio y Consumo, que han colaborado en la revisión y adaptación de sus contenidos para garantizar respuestas fiables y útiles.

Toda la información actualizada sobre Comercio y Consumo está disponible en la página web de la Dirección General https://www.comercioyconsumodecantabria.es/, así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X (Twitter) y LinkedIn).