Nace en Santander 'Frecuencia Oblicua', un encuentro para dar visibilidad a artistas que habitan en los márgenes

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Cantabria @ Europa ha creado 'Frecuencia Oblicua', un encuentro inédito, reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC), para visibilizar a artistas y propuestas vinculadas a disciplinas como la electrónica experimental, las artes visuales, la performance y el pensamiento crítico que, históricamente, han sido excluidas de los circuitos culturales hegemónicos.

El programa, que incluye charlas, actuaciones en directo y talleres abiertos a toda la ciudadanía, se celebrará en varios espacios de la ciudad como el Centro Cultural Europeo Eureka, sede de la asociación organizadora, la Filmoteca de Cantabria y el Centro Cívico Tabacalera durante el viernes 19 de septiembre -de 16.00 a 20.45 horas- y el sábado 20 de 10.00 a 21.00 horas.

La presidenta de Cantabria @ Europa, Tamara García, ha explicado que uno de los objetivos de la propuesta es "dar visibilidad y centralidad a artistas mujeres, disidencias de género y propuestas no dominantes que habitan en los márgenes de la electrónica, el cuerpo y la imagen", y en este sentido el encuentro trata de "diversificar y enriquecer" la oferta cultural de la ciudad desde una perspectiva "crítica, inclusiva y contemporánea".

El proyecto valora propuestas nuevas, sitúa a las creadoras en el centro de la programación y, según García, pretende posicionar a Santander como un lugar de referencia para la electrónica experimental y las prácticas audiovisuales contemporáneas diversas y paritarias.

"Creemos que, en estos momentos, las iniciativas culturales que existen en torno a la electrónica excluyen a las mujeres, al lenguaje no comercial, no masculino, a todo aquello que resulta incómodo y no es hegemónico," opina.

Para crear este proyecto se han inspirado en 'She Makes Noise', el festival madrileño que se celebra desde hace más de una década centrado en visibilizar y dar espacio a mujeres y personas no binarias en la música electrónica y el audiovisual contemporáneo.

LAS PROPUESTAS

Entre las propuestas de 'Frecuencia Oblicua' destaca la charla que ofrecerá la historiadora del arte Marta Mantecón sobre 'Arte de acción, ruido y carne' el viernes 19 a las 16.05 horas en Eureka y el espectáculo audiovisual que exhibirán la artista Ángela Sáez (Chotawa) y el músico Jaime Peña (JPEGr) bajo el título 'Paraísos modulados' ese mismo viernes a las 18.00 horas en la Filmoteca.

También las performances que compartirán con los asistentes Severine Beata y Tamara García el mismo viernes a las 19.00 horas en la Filmoteca y el colectivo Ruidera -compuesto por Garazi Gorostiaga, Jana Jan, Myriam RZM y Genoveva Ferrocide- a las 20.45 horas en Eureka.

El sábado 20 se celebrará un taller de creación de imagen 3D, cuerpo y movimiento de 10.00 a 12.00 horas en Eureka y a las 13.00 horas, Maritxu Alonso, especializada en feminismos y en el movimiento punk, dirigirá la charla 'Hacia la igualdad de género en la industria de la música: los estudios de la asociación MIM' (Mujeres de la Industria de la Música).

A continuación, también en Eureka, la investigadora Gara Hernández conversará con los asistentes sobre 'Disidencias sonoras: mujeres y disidencias en la música experimental ibérica'. El programa contará, además, con Marta Sainz y Enrique Zaccagnini, que protagonizarán una performance sonora en Tabacalera el sábado 20 a las 21 horas con la que se clausurará este encuentro.

Los detalles de la programación se puede consultar en la web de Eureka: https://eurekasantander.org/

Para inscribirse en el taller es necesario reservar plaza en este correo: info@eurekasantander.org

La asociación cultural Cantabria @ Europa, con sede en el barrio de Entrehuertas, desarrolla desde hace dieciséis años una intensa labor en el campo de la creación, la producción y la difusión cultural contemporánea.