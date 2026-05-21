Nace la 'Selección cántabra del folclore', una formación de élite para profesionalizar el talento de la música regional

Presentación de la 'Selección cántabra del folclore' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural 'Selección cántabra de folclore' se ha presentado este jueves como una iniciativa pionera en la región en la que cuatro voces femeninas y diez masculinas integrarán una formación artística de élite con el fin de profesionalizar el talento de la música tradicional.

Está concebida para actuar como representación institucional y participar en actos y eventos culturales de alto nivel. Además, nace con una proyección nacional e internacional y está basada en el criterio artístico y la excelencia vocal.

Asimismo, participará en un ciclo anual de encuentros en espacios singulares de la comunidad que culminará en una gala final del nuevo certamen musical 'Cantabria Canta - La Voz Montañesa 2026' en el Palacio de Festivales.

Los integrantes de la Selección han sido escogidos por un comité experto compuesto por profesionales del ámbito musical y cultural, como Nando Agüeros y Juan Calzada, entre otros, y el desarrollo vocal, escénico y coral estará dirigido por La Fábrica de la Voz, que aporta metodología profesional y un enfoque artístico "de alto nivel".

Así, sus integrantes son Luis Camus (Coro Ronda Garcilaso); Esteban Verdeja; Marino García (Brumas Norteñas); Guillermo Expósito (Brumas Norteñas); Mario Palacios (Coro Ronda Garcilaso); Joaquín Cobo (Coro Ronda Garcilaso); Álvaro Haro (Coro Ronda Garcilaso); Álvaro Fernández (Coro Ronda Garcilaso); Fernando de la Herrán (Fuente Tondosa); José Carlos de la Pinta (Coro Ronda Garcilaso); Esther Terán; Puri Díaz; Andrea Agüeros (Coro Ronda Garcilaso) y Verónica de la Herrán (Fuente Tondosa).

El acto de presentación ha contado con la presencia de la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente de la Selección, Manuel Mora.

Todos ellos han coincidido en destacar la vocación de representar con "excelencia" la tradición musical de Cantabria con la que nace esta iniciativa, proyectándola dentro y fuera de la región como un símbolo cultural "vivo, cuidado y en constante evolución".

Por su parte, Martínez Abad ha asegurado el apoyo del Ejecutivo autonómico a esta iniciativa que "servirá para preservar nuestras raíces y mantener viva la identidad cultural de Cantabria".

Mientras, el presidente de la Selección Cántabra de Folclore ha destacado que su objetivo es estructurar, profesionalizar y dar visibilidad al talento cántabro, generando una representación estable, reconocible y con proyección institucional, cultural y mediática.

Además, ha defendido el modelo "innovador" que va a introducir esta propuesta en el folclore con una selección basada en la excelencia artística; la integración de tradición y técnica vocal profesional; una dirección escénica y coral especializada; una imagen cuidada y un enfoque institucional, y una selección que pretende ser una marca cultural de territorio.

Por otra parte, se han diseñado varias actividades que incluyen una presentación oficial, un encuentro abierto y otro experiencial en formato íntimo y de carácter cultural y gastronómico, y un concierto de Navidad. Todo ello culminará con una gala final en el Palacio de Festivales.

CALENDARIO

En concreto, el calendario diseñado para la temporada 2026-2027 de la Selección Cántabra de Folclore comenzará el 5 de septiembre con una fase preliminar presencial de un certamen oficial de voces de la Selección en el Teatro Raúl Alegría de Maliaño, en Camargo.

Ya en octubre, el sábado 24, tendrá lugar la presentación oficial con un encuentro concebido para unir cultura, tradición, música y sociedad en el Hotel Chiqui de Santander, con la actuación especial del Coro de Mujeres de La Fábrica de la Voz y la actuación de la Selección Cántabra de Folclore.

Y el 13 de diciembre se desarrollará la segunda cita del ciclo en el Palacio de los Acevedos, en Hoznayo, con un concierto especial de Navidad bajo el título 'Cantabria 4 estaciones' en el que actuará la Selección con un cuarteto de cuerda.

El siguiente evento se desarrollará el 13 de marzo de 2027 en el Hotel Milagros Golf de Mogro, en Miengo, donde tendrá lugar la tercera cita del ciclo, un encuentro cultural y gastronómico que incluirá la actuación del mago cántabro Raúl Alegría.

Ya en abril, en una fecha aun por confirmar, se celebrará la gran final de 'Cantabria Canta-La Voz Montañesa' en el Palacio de Festivales, que reunirá a los finalistas del certamen, a la Selección y a una destacada representación de danzas tradicionales de la comunidad.

El ciclo celebrará un último evento el 12 de junio de 2027, en el Palacio de Guevara de Treceño, que consistirá en una actuación y una comida para seguir acercando el proyecto a diferentes rincones de Cantabria.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 'CANTABRIA CANTA'

En otro orden de cosas, el plazo de inscripción para apuntarse al proceso de selección de participantes del certamen musical 'Cantabria Canta - La Voz Montañesa 2026' comenzará el 15 de junio y finalizará el 20 de agosto.

Todos aquellos que estén interesados, deben enviar un vídeo a la siguiente dirección casting.lafabricadelavoz@gmail.com, interpretando una canción obligada y otra de libre elección.

Los cuatro participantes mejor valorados en la fase clasificatoria obtendrán su acceso oficial a la gran gala final.

La organización comunicará personalmente los resultados de la primera fase entre el 20 y el 25 de agosto por teléfono o WhatApp.

SOCIOS Y COLABORACIONES

Por otra parte, este proyecto se construye como una iniciativa abierta a la colaboración de instituciones públicas, empresas cántabras, patrocinadores privados y medios de comunicación, de tal manera que se puede colaborar en el proyecto como socio fundador (entidad principal desde el origen), socios oficiales (participación activa en el desarrollo), empresas asociadas (presencia dentro del proyecto) y empresas colaboradoras (apoyo a eventos y ciclo anual).