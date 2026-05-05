La Nao Victoria atraca en Santander para recibir visitas hasta el domingo

Nao Victoria - FUNDACIÓN NAO VICTORIA

SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Nao Victoria ha llegado este martes a Santander, donde estará atracada en el Muelle Calderón y abierta al público hasta el domingo. Esta escala forma parte de la gira europea que este navío histórico está realizando para difundir el patrimonio marítimo español.

La Nao Victoria es la réplica única del barco que hace cinco siglos, capitaneado por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, protagonizó la Primera Vuelta al Mundo (1519-1522).

El barco navega como museo flotante de esta gesta para difundir la labor de aquellos marinos españoles. Desde su construcción, ya ha realizado inmensas singladuras por los grandes océanos, incluyendo su propia vuelta al mundo entre 2004 y 2006, y giras por cientos de puertos de EEUU y Europa.

Durante su estancia en el Muelle Calderón de Santander, los visitantes podrán subir a bordo, recorrer sus cubiertas, bajar a su bodega y conocer la aventura que protagonizó.

Santander será el último puerto español antes de pasar a otros de Francia, Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. El horario de visitas es de 10.00 a 20.00 horas.