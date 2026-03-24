La negociación de Solvay logra avances y rebajar los 77 despidos, aunque de forma "insuficiente" para el comité

Planta de Solvay en Barreda - EUROPA PRESS

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO Industria y USO Industria) ha trasladado que se han producido "algunos avances significativos" tras la sexta reunión de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y que la empresa "ha rebajado sus expectativas desde los 77 despidos iniciales, aunque esta rebaja ha sido simbólica y se considera insuficiente".

En el encuentro de este martes, los sindicatos --que no han detallado a cuántos puestos afectaría el ERE con la última oferta-- han presentado varias propuestas para evitar los despidos y han quedado a la espera de una respuesta de la compañía.

Pese a esos avances de los que habla el comité, ha indicado que Solvay ha rechazado una propuesta sindical que consistía en una reducción de plantilla a través de un plan social "con salidas de las personas de mayor edad hasta alcanzar un número que se determinaría de común acuerdo; un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) cuyas condiciones se fijarían por negociación y un ERE posterior para ser negociado si fuera necesario".

La próxima reunión de negociación se ha fijado para el jueves, 26 de marzo, y el comité de empresa ha convocado al día siguiente una concentración en Torrelavega en contra del ERE.

En concreto, la movilización será el viernes, a partir de las 18.00 horas, en la Plaza Mayor, con el objetivo de "mostrar una vez más el rechazo al ERE y a los despidos directos e indirectos que conlleva, así como para reclamar un Plan industrial que pueda garantizar el futuro de solvay en Torrelavega".

Algo que, "dada la importancia de esta empresa y su peso histórico en la industria y el empleo", es "fundamental no sólo para esta fábrica sino también para toda la comarca y la región", ha advertido el comité, que insta a sumarse a esta convocatoria y a sus reivindicaciones a todos los trabajadores de la planta, así como a todas aquellas personas que "sean conscientes de la gravedad de la situación".