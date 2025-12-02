Nestlé invierte 75 millones en cinco años en La Penilla para avanzar en digitalización y sostenibilidad

SANTA MARÍA DE CAYÓN, 2 (EUROPA PRESS)

Nestlé ha invertido desde 2020 cerca de 75 millones de euros con el objetivo de avanzar en digitalización, automatización y sostenibilidad en su fábrica cántabra de La Penilla (Santa María de Cayón), la primera que instaló en España, que este 2025 cumple 120 años.

Entre las últimas inversiones están los 1,8 millones de euros destinados a la instalación de torres de refrigeración el pasado septiembre con circuitos cerrados de agua para reducir el consumo, tal y como la compañía ha dado a conocer este martes en un acto organizado para celebrar su aniversario, al que han acudido autoridades encabezadas por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

En el evento se ha hecho un repaso de la historia de la fábrica de La Penilla, con una plantilla media de 900 personas, desde que en 1905 se fabricó la primera papilla lacteada hasta haberse convertido en la actualidad en la única fábrica de la decena de Nestlé repartidas por el país con tanta variedad de productos: chocolate, confitería, cacao soluble, cereales infantiles y obleas para empanadillas.

Además, autoridades y responsables de la compañía han abierto una tableta gigante elaborada por los 120 años, de 1,20 metros de largo, 60 de alto y 30 kilos de peso, hecha con 41 litros de leche y 18 kilos de habas de cacao.

El acto también ha contado con la presencia de la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; el alcalde de La Penilla de Cayón, Francisco Viar, junto al director general de Nestlé España, Jordi Llach, y la directora de la factoría, Diana del Campo.

Llach ha definido este doble aniversario -tanto para la fábrica cántabra como para Nestlé a nivel nacional- como un hito que refleja su "compromiso continuo" y pionero con la sostenibilidad y la innovación, y ha puesto como ejemplo la reciente inversión en la planta para la gestión del agua y la reducción de la huella ambiental.

INVERSIONES

Precisamente, se acaban de instalar torres de refrigeración con circuitos cerrados de agua, lo que ha comportado 1,8 millones de euros para preservar el agua del río reduciendo el uso de agua en unos 600.000 m3, (equivalente a 240 piscinas olímpicas, destaca la empresa).

La compañía también ha afirmado que esta fábrica fue pionera inaugurando su primera depuradora de aguas residuales en 1966, "veinte años antes de que la ley obligara a ello".

También tiene una caldera de biomasa que aprovecha la cascarilla del cacao para producir vapor; la energía eléctrica comprada es de fuentes renovables y es de 'cero residuos a vertedero'; y una bomba de calor desde 2023 aprovecha la energía residual de la producción de frío de la fábrica para calentar el agua destinada a producir y climatizar, lo que ahorra anualmente más de 12.000 m3 de uso de agua y evita emitir 2.500 toneladas de CO2e al año.

Así, la directora de la fábrica de La Penilla, que prevé cerrar este año habiendo fabricado unas 80.000 toneladas de producto, ha puesto de relieve la evolución a lo largo de los años y su capacidad para adaptarse, así como su compromiso con el entorno, el apoyo a la Formación Profesional y la apuesta por los ganaderos locales -trabaja con 69-. Igualmente, ha destacado que varias "sagas" del valle llevan trabajando en Nestlé durante toda su andadura, generación tras generación. "Somos una gran familia".

Así se lo ha reconocido también la presidenta cántabra, que ha destacado que Nestlé La Penilla "no es solo una fábrica", es "un aliado que ha construido la vida de tantas familias y generaciones".

"UN SÍMBOLO" PARA CANTABRIA

"Su historia es un nombre inconfundible y un símbolo para Cayón y para Cantabria", ha afirmado Buruaga, para quien, además de los 120 años de "una de las grandes empresas" de la región, hoy se celebran "120 años de identidad, de memoria colectiva, de tantas historias y sobre todo de progreso compartido".

En este sentido, les ha dado la enhorabuena por la efeméride y ha remarcado que el hecho de que una empresa alcance más de un siglo de vida "habla de valentía para emprender y persistencia", así como de equipos humanos "con talento", de capacidad para adaptarse y" un esfuerzo extraordinario por innovar constantemente", aunque "sin perder la esencia" y los valores fundacionales.

Para la jefa del Ejecutivo regional, las inversiones de los últimos años "hablan por sí solas de la fortaleza y de la apuesta de Nestlé por Cantabria", por lo que les ha dado las gracias por "proyectar lo que somos capaces de hacer" por "todo el mundo", y ha trasladado el "respaldo absoluto" de su Gobierno, que "siente un profundo orgullo". "Os acompañaremos siempre", ha sentenciado.