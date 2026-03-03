El NewCity Rock bate su récord histórico con 642 bandas inscritas

TORRELAVEGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concurso de bandas NewCity Rock ha cerrado el plazo de inscripción de su edición 2026 con una cifra sin precedentes: 642 bandas inscritas procedentes de todas las comunidades autónomas del país.

El concejal de Participación Ciudadana de Torrelavega, Borja Sainz, junto a Carlos Fernández, de la Asociación Cultural Nueva Ciudad, han destacado que esta participación sitúa al certamen entre los concursos musicales "con mayor respuesta de España y coloca a Torrelavega en el centro del mapa nacional de la música emergente".

En cuanto al origen de las bandas, más de 130 llegan desde Madrid, mientras que Andalucía, País Vasco y Cataluña superan conjuntamente las 200 inscripciones. Cantabria, por su parte, aporta 42 grupos, lo que refleja "la fuerza, vitalidad y buena salud de la escena musical regional", han dicho.

Las seis seleccionadas -tres de Cantabria y tres de toda España- actuarán en directo en Nueva Ciudad los días 12 y 13 de junio

Fernández ha subrayado que lo que nació como la iniciativa de un colectivo cultural local "se ha convertido en un fenómeno de alcance estatal, con cientos de bandas mirando hacia Torrelavega como puerta de entrada, como escenario de oportunidades y como lugar donde empezar a escribir su historia".

Por último, Sainz y Fernández han subrayado que el NewCity Rock "no es solo un concurso: es un punto de encuentro para el talento emergente de toda España".