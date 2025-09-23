La niebla obliga a desviar a Santander cinco vuelos que tenían que aterrizar en Vizcaya

Archivo - Aeropuerto de Loiu, a 1 de junio de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO/SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La niebla ha obligado a desviar este martes un total de siete vuelos que tenían que aterrizar en el aeropuerto de Loiu (Vizcaya), según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

En concreto, se han desviado a Santander el avión de Alicante de las 7.50 horas, el de Basilea de las 8.05 horas, el de Barcelona de las 8.15 horas, el de Madrid de las 8.30 horas y el de las 8.45 horas a París Orly.

Además, el de Madrid de las 7.35 ha sido desviado a la propia capital española, volviendo a origen y el de Viena de las 9.05 ha aterrizado finalmente en Zaragoza.

Las mismas fuentes han señalado que a las once de la mañana ya se operaba con normalidad en el aeropuerto y habían entrado varios vuelos a Loiu.