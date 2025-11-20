La nieve cierra acceso al mirador del Chivo y al collado de Llesba en Alto Campoo

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas en zonas altas de Cantabria ha cerrado los accesos al mirador de la fuente del Chivo, en la CA-916, y al collado de Llesba, en la CA-893, ambos en Alto Campoo, según información de Carreteras de Cantabria.

Se trata, hasta el momento, de las únicas incidencias en carreteras en la comunidad producidas por el temporal de nieve que azotará la región este jueves y mañana viernes.

Si bien la Dirección General de Tráfico ha advertido de que la entrada de una masa de aire de origen ártico puede afectar a la autovía de la Meseta, A-67, y a la nacional N-621 (Cantabria-León), que a estas horas no registran incidencias.