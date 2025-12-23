La nieve mantiene cerrados los acceso al Chivo y a Collado de Llesba

Archivo - Nieve en Brañavieja.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve mantiene cerrados en la jornada de este martes los accesos a Collado de Llesba (CA-893) y al mirador del Chivo (CA-916).

Además, en otros once viales autonómicos es necesario circular con precaución ante la presencia de hielo o nieve.

Hay que tener precaución en la CA-264 (Selaya-San Roque), CA-183 (Reinosa-Brañavieja), CA-184 (Potes-Piedrasluengas), CA-281 (Puentenansa-Piedrasluengas), CA-185 (Potes-Fuente Dé), CA-633 (San Pedro del Romeral-Puerto de Matanela), CA-631 (Vega de Pas-Estacas de Trueba), CA-280 (Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedo), CA-643 (San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada), CA-284 (Matamorosa-Mataporquera) y CA-859 de acceso a Bejes.