La nieve mantiene cerrados los acceso al Chivo y a Collado de Llesba y obliga a cadenas en Lunada

Archivo - Una carretera nevada en Cantabria.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve que ha caído en esta primera jornada de invierno en Cantabria mantiene cerrados los accesos a Collado de Llesba (CA-893) y al mirador del Chivo (CA-916), y obliga a cadenas en la CA-643, entre San Roque de Riomiera y el Puerto de Lunada.

Además, en otros nueve viales autonómicos es necesario circular con precaución ante la presencia de hielo o nieve.

En concreto, es necesario llevar cadenas en el tramo que va desde el punto kilométrico 8 al 14 de la CA-643, donde está restringida la circulación de vehículos pesados, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de la web Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Y hay que tener precaución en la CA-264 (Selaya-San Roque), CA-183 (Reinosa-Brañavieja), CA-184 (Potes-Piedrasluengas), CA-281 (Puentenansa-Piedrasluengas), CA-185 (Potes-Fuente Dé), CA-633 (San Pedro del Romeral-Puerto de Matanela), CA-631 (Vega de Pas-Estacas de Trueba), CA-280 (Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedo) y CA-284 (Matamorosa-Mataporquera).

En este domingo, el sur de Cantabria ha estado en aviso amarillo (peligro bajo) por nevadas decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta las 18.00 horas.

La agencia volverá a activar este lunes la alerta por nevadas en la región, en este caso en Liébana, el centro y el valle de Villaverde, por acumulaciones de 5 y 4 centímetros en 24 horas, respectivamente. Los espesores estarán por encima de 900 metros, aunque la cota se situará a 700.