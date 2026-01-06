'El Niño' no sonríe a Cantabria, que no resulta agraciada con premios importantes del sorteo

Sorteo de El Niño - RTVE

SANTANDER 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' de 2026, celebrado este martes, 6 de enero, no ha 'sonreído' a Cantabria y la suerte ha esquivado a la región, que no ha resultado agraciada con los premios importantes.

El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado. Ha sido muy repartido en toda España, vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas (Almería) y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, que ha caído en Burgos y Granada.

En el Sorteo de la Lotería de Navidad celebrado el pasado 22 de diciembre dejó 320.000 euros en Santander y Castro Urdiales, en una jornada en la que el Gordo no pasó por Cantabria.

La capital fue la más agraciada, con un total de 20 décimos premiados, que sumaron 260.000 euros, y en Castro Urdiales se quedaron 60.000.

ANTERIORES EDICIONES DE 'EL NIÑO' EN CANTABRIA

El 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' ha caído en cinco ocasiones en Cantabria, concretamente en los años 1921, 1982, 1996, 2002, 2020 y 2021, según datos del Organismo Nacional de Loterías.

En 2020, la Administración de Lotería Número 18 de Santander, ubicada en el número 1 de la Plaza de la Esperanza, vendió un décimo del primer premio de 'El Niño'.

Al año siguiente, en Laredo se vendió también un único décimo del 'Gordo' de El Niño, dejando 200.000 euros el billete.

En 2022, el segundo premio de 'El Niño', se vendió en parte en la localidad cántabra de Treceño, donde dejó unos 4,5 millones de euros.

Tras los sorteos de 2023 y 2024, que fueron esquivos con Cantabria, el sorteo del año pasado, dejó 275.000 euros en Cantabria con la venta de once décimos --dotados con 25.000 euros cada uno- en cinco municipios: Castro Urdiales (1), Laredo (2), Reinosa (2), Potes (2) y en Santa María de Cayón, en la localidad de La Abadilla (4).