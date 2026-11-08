Los niños ingresados en Valdecilla disfrutan de la Copa del Mundo de fútbol

La Copa del Mundo de fútbol llega al área pediátrica de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Cántabra han acercado este domingo la Copa del Mundo al área de pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para que los niños ingresados pudieran disfrutar del trofeo obtenido por la selección española el pasado verano en el Mundial de Estados Unidos.

En el acto han participado el consejero de Salud, César Pascual; el director de Enfermería de Valdecilla, Luis Mariano López; la subdirectora de Enfermería, Carolina Lechosa; la directora general de Deporte, Susana Ruiz; el presidente de la Federación Cántabra, José Ángel Pelaez; y representantes de la RFEF.

En nota de prensa, el consejero ha agradecido a las federaciones la visita de la Copa del Mundo al hospital, especialmente a los más pequeños del área de pediatría, para "volver a sentir la emoción y la ilusión" con el triunfo alcanzado por el equipo nacional.

Tras su paso por el área de pediatría, la Copa ha quedado expuesta en el salón de actos Gómez Durán, donde ha sido visitada por pacientes, familiares y profesionales.

La presencia de la Copa del Mundo en Valdecilla se ha enmarcado en la exposición itinerante de la RFEF 'Reyes del Mundo' que este fin de semana ha visitado Cantabria y que el viernes y el sábado pudo ser visitada por miles de cántabros en el Ayuntamiento de Santander.