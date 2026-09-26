La Noche Europea de los Investigadores fomenta la ciencia entre los jóvenes en Santander

Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XIV edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras ha acercado la ciencia a la sociedad y fomentado el interés de los jóvenes por ella a través de 15 carpas instaladas en la Plaza Alfonso XIII de Santander.

Han acogido demostraciones, experimentos y talleres y han mostrado al público las diferentes líneas de investigación que desarrollan actualmente cerca de 300 científicos y científicas de la Universidad de Cantabria (UC), de sus institutos mixtos de investigación (IIIPC, IHCantabria, IFCA, IDIVAL, SANFI, IBBTEC), así como numerosos Colegios Profesionales.

También han estado representados el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Y es que el objetivo de esta iniciativa europea es dar a conocer la ciencia de manera interactiva, ofreciéndola como una experiencia única para personas de todas las edades, en un evento que une a más de 460 ciudades europeas de 25 países simultáneamente.

Al evento, promovido por la Unión Europea en 25 países, ha acudido la directora general de Fondos Europeos, Marta García Hospital, quien ha estado presente en su apertura.

"Desde la Dirección General de Fondos Europeos mantenemos nuestra apuesta por promover iniciativas que estrechen los lazos entre Cantabria y Europa y que abran nuevas oportunidades de desarrollo científico y profesional para nuestros jóvenes", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que la ciencia constituye "un pilar fundamental" para el avance de la sociedad y que el Ejecutivo autonómico "respalda firmemente aquellas actuaciones que contribuyen a acercarla a los ciudadanos".

En esta nueva edición, el Gobierno de Cantabria ha vuelto a participar con una carpa de la Oficina de Asuntos Europeos, y que lleva por título 'Acércate a Europa y conoce el mundo que te rodea', con la que se busca acercar Europa a todos los cántabros y mostrarles todas las oportunidades que les ofrece.

La XIV Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se enmarca dentro del proyecto 'G9-SCIENCE4ALL', financiada por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa y coordinada para el Grupo 9 de universidades.

Cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, el Centro Tecnológico CTC, la librería GIL, la Asociación Costa Quebrada, la Asociación de Profesores de Tecnología de Cantabria, la Cátedra ENSA de Tecnologías Avanzadas de la UC y Proquinorte, ha indicado el Ejecutivo en nota de prensa.