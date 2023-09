La Noche Europea de los Investigadores reúne a 6.000 personas en la Plaza de Pombo

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Noche Europea de los Investigadores ha reunido en su XI edición a más de 6.000 personas en la Plaza de Pombo de Santander para conocer la investigación que se hace en la Universidad de Cantabria (UC).

Además de los diferentes grupos de investigación, han estado presentes los institutos mixtos de investigación de la UC (IIIPC, IHCantabria, IFCA, IDIVAL, SANFI, IBBTEC), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Todos ellos han mostrado a los asistentes sus trabajos de investigación con la asistencia de 300 científicos presentes en 29 stands distribuidos por toda la plaza de Pombo.

Grandes y pequeños han podido conocer de la mano de sus autores trabajos científicos acerca de la biodiversidad, la fauna marina, ingeniería fotónica, movilidad sostenible, prehistoria, física, hidráulica, estadística, química, salud, educación o asuntos europeos, entre otras materias.

A las demostraciones de la Plaza de Pombo se añadieron otras tres actividades simultaneas como 'La ciudad paralela', en el Paraninfo de la UC, en la que los más pequeños pudieron jugar a construir ciudades y mundos imaginarios con materiales reciclados y naturales; una yincana organizada por el IFCA en los colegios Cisneros, Magallanes y Antonio Mendoza; y la primera de las sesiones del 'Café Científico' con la charla 'Una radiografía del Universo', impartida por la investigadora del grupo Galaxias y AGNs, Silvia Martínez, en el Centro Botín.

El evento, coordinado por la UC desde hace más de una década cuenta, cuenta en esta edición con la colaboración de la Comisión Europea, el Gobierno de Cantabria a través de la Oficina de Asuntos Europeos, el Ayuntamiento de Santander y el Centro Tecnológico CTC, ha indicado la UC en nota de prensa.

El rector de la UC, Ángel Pazos, ha visitado los stands, acompañado por el vicerrector de Investigación y Política Científica, Carlos Beltrán; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la directora general de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Marta García; la directora general de Universidades y Política Universitaria, Marta Pascual; y la concejala de Cultura, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez.

GO FOR THE MISSIONS!

Este año la celebración de la Noche Europea de los Investigadores ha vuelto a inscribirse en el marco del proyecto europeo 'Go for the Missions!' (G9 Missions) del Grupo 9 de Universidades, que coordina la UC y en el que participan las universidades de Oviedo, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, País Vasco, Navarra y Zaragoza; y la colaboración de la de La Rioja.