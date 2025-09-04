'La Noche es Joven' cierra su edición de verano este fin de semana con batalla de rap y noche de terror

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición especial de verano del programa de ocio alternativo 'La Noche es joven' finaliza este fin de semana con dos actividades: la batalla de rap y la noche de terror.

Así lo ha detallado la concejala de Juventud de Santander, Noemí Méndez, quien ha animado a los jóvenes de la ciudad a sumarse a estas últimas propuestas del ciclo de verano municipal, que tienen el objetivo de ofrecer un ocio "saludable, accesible y no consumista".

Este viernes se desarrollará la batalla de rap, a partir de las 21.00 horas en el centro cívico Tabacalera. La actividad, que es gratuita, no necesita inscripción previa y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

En las 'batallas de gallos' los participantes se adaptan a una base musical y demuestran su ingenio y dominio del freestyle, improvisando sobre una temática escogida de forma aleatoria o bien respondiéndose entre ellos directamente por turnos. El torneo pretende impulsar la cultura juvenil urbana, premiando a los ganadores y ofreciendo a los finalistas un espacio donde poder mostrar su arte.

El evento será la final de los ganadores de las diferentes jornadas de freestyle realizadas en el Espacio Joven Santander en mayo de 2025.

Además, a los más destacados de entre los participantes que hayan nacido o residan en Santander se les tendrá en cuenta para participar en próximos eventos organizados por el Espacio Joven del Ayuntamiento o de otros consistorios con los que el Espacio Joven mantiene acuerdos de intercambios de artistas, siempre dentro de las condiciones que permita cada situación.

El festival, organizado por Cocuu Eventos y North Music, además de las batallas de gallos contará con la participación de artistas invitados y un DJ en vivo, ha informado el Ayuntamiento.

Ya el sábado se celebrará la Noche de Terror Zombie, a partir de las 22.00 horas, en el pabellón polideportivo de Numancia. Las plazas están agotadas y se ha establecido una lista de reserva a través del correo juventud@santander.es, donde se debe enviar el nombre, edad y móvil de contacto.

En este 'real game' urbano los participantes deberán 'rolear', escapar y sobrevivir superando pruebas por diferentes lugares del centro de la ciudad, donde se encontrarán con actores que interpretarán distintos personajes y con pruebas que medirán su valentía y habilidades. Los jóvenes tendrán que moverse por diferentes puntos de la ciudad para superar en equipo diferentes pruebas.

La actividad está gestionada por Tarín Eventos y es necesaria la inscripción previa online. Si las plazas están completas las personas interesadas puedes apuntarte en la lista de espera enviando un email con sus datos personales, edad y móvil de contacto a juventud@santander.es.