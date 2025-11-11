Noja realizará su encendido navideño el 29 de noviembre tras ser reconocida Villa Europea de la Navidad 2025 - AYUNTAMIENTO DE NOJA

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Noja comenzará su campaña navideña el viernes 29 de noviembre, con el encendido de las luces en el Parque Marqués de Velasco, la inauguración del Mercado Navideño en la Plaza de la Villa y la apertura del Poblado Navideño, en una edición donde ha sido reconocida como Villa Europea de la Navidad 2025.

La música acompañará este día con el concierto 'The 4 Station' -tributo de Il Divo-, mientras que la iglesia de San Pedro se convertirá en un lienzo luminoso con el 'videomapping' programado a las 18.30 y 20.30 horas, ha informado el Ayuntamiento.

Desde ese día y hasta el 5 de enero, Noja ofrecerá una programación cultural y familiar pensada para todos los públicos, con talleres creativos, obras de teatro, conciertos y actividades al aire libre.

VILLA EUROPEA DE LA NAVIDAD 2025

En diciembre, la localidad fue reconocida como Villa Europea de la Navidad 2025, en un evento celebrado en Brno (República Checa) y en el que se concedieron otros dos galardones a Vilna (Lituania), como Capital Europea de la Navidad 2025; y a Celje (Eslovenia), como Ciudad Europea de la Navidad 2025.

La alcaldesa del municipio, Mireia Maza, ha señalado que "este reconocimiento es fruto de muchos años de trabajo, de la ilusión compartida por todo un pueblo" y ha destacado la implicación vecinal como "el verdadero motor de esta distinción".

"Noja ofrece una Navidad auténtica, donde cada detalle cuenta y donde el visitante se siente parte de la comunidad", ha afirmado.

TALLERES, CONCIERTOS Y TEATRO PARA TODA LA FAMILIA

El Centro Cívico celebrará talleres de coronas y centros de mesa los días 5, 12 y 19 de diciembre, mientras que el Centro de Ocio Playa Dorada acogerá espectáculos familiares como Malassia Junior (6 de diciembre), Crazy Mozart (13 de diciembre), Bella Bestia (20 de diciembre) o Retablo de la Navidad (3 de enero).

La música coral tendrá un protagonismo especial para los villancicos con el Coro Portus Victoriae (14, 21 de diciembre y 4 de enero), en la Plaza de la Villa. El Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Camerata Altamira, tendrá lugar el 28 de diciembre en la Iglesia de San Pedro.

Asimismo, el espectáculo de 'videomapping' regresará en varias fechas (7, 13, 21 y 27 de diciembre y, para finalizar, el 5 de enero), convirtiendo la iglesia de San Pedro en un escenario donde la historia y la luz se entrelazan.

MERCADO NAVIDEÑO

El Mercado Navideño, abierto desde el 29 de noviembre, albergará puestos de artesanía local, productos típicos y regalos originales y ofrecerá un ambiente músical en directo y luces.

Además, el Poblado Navideño del Parque Marqués de Velasco acogerá el concurso de jerséis, el 7 de diciembre, espectáculos en la calle y actividades para los más pequeños. Y como novedad, este año el Carrillón de la Navidad (26 de diciembre) animará la Plaza de la Villa con un espectáculo mecánico-musical.

El fin de año se vivirá con la tradicional Carrera de San Silvestre, que tomará las calles el 31 de diciembre a las 11.30 horas.

El broche final llegará el 5 de enero con la cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá las principales calles del municipio antes de su llegada a la Plaza de la Villa, donde un nuevo videomapping despedirá las fiestas.

Mientras tanto, otros atractivos son el Belén en la Huerta del Marqués (abierto todos los días de 17 a 21 horas) y la pista de hielo instalada en la bolera municipal desde el 28 de noviembre.