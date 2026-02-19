Normalidad en el centro de Cartes, al que han llegado diez menores de Ceuta, Melilla o Canarias

Camino Real de Cartes.- Archivo - EUROPA PRESS

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de menores de Cartes funciona con "normalidad" y en la actualidad la vivienda está ocupada un total de diez niños y adolescentes extranjeros no acompañados que llegaron la semana pasada, procedentes de Ceuta, Melilla o Canarias.

Así lo ha informado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, a preguntas de la prensa, en las que ha indicado que, en estos momentos, la situación en el municipio está "normalizada".

Según ha señalado, el centro está funcionando "con normalidad" y cuenta "con grandes profesionales", si bien ha apuntado que las primeras semanas "son un poco de acondicionamiento", en el sentido de determinar las necesidades de los menores y su perfil académico para, en atención a ello, "ajustarles a sus demandas".

La titular de Inclusión Social ha vuelto a criticar la "no política migratoria" del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), en la que "hay una indefinición" y "no hay un plan concreto de llegadas". "Trabajamos con ese marco genérico de 'pueden llegar, no pueden llegar'", ha manifestado.

La consejera ha hecho estas declaraciones este jueves en la presentación de los cupones de la ONCE del Día de la Igualdad Salarial y del Día de la Mujer, coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno, que ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del delegado del Gobierno en Canarias, de 20 de enero de 2026, por la que se ordena el traslado y reubicación en Cantabria de un menor extranjero acogido en el archipiélago.

El Gobierno de Cantabria considera que este traslado, acordado "de forma unilateral", afecta "directamente" a las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de atención a menores extranjeros no acompañados y "debe ser revisado judicialmente".

Con esta acción, el Ejecutivo regional pretende "salvaguardar" su capacidad de planificación y organización de los recursos destinados a la protección de menores.