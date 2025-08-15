Normalidad en el Seve Ballesteros tras "blindarse" casi toda la operativa afectada por la huelga

UGT lamenta que "se ha impedido que el paro tenga efecto real" al declarar el 100% de los vuelos como "protegidos"

SANTANDER, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander vive este viernes una jornada de normalidad a pesar de la huelga en las empresas de handling convocada por UGT, que se queja de que la compañía Azul Handling --la que podría verse afectada en este caso porque da servicio a Ryanair-- "ha blindado casi toda la operativa" a la que podían afectar los paros.

Desde el comité de huelga en esta empresa lamentan que en Santander se ha "impedido que el paro tenga efecto real", ya que se han usado los servicios mínimos como "escudo" y el 100% de los vuelos programados durante las franjas de huelga --convocada en diferentes franjas horarias del 15, 16 y 17 de agosto-- han sido declarados como "protegidos", lo que supone mantener la operativa "intacta".

"En la práctica, la actividad se mantiene como un día normal, lo que anula la herramienta de presión que supone la huelga", ha trasladado a Europa Press Soledad Pinillos (UGT), miembro del comité de huelga de Azul Handling y trabajadora en el Seve Ballesteros.

A esa "protección excesiva" ha sumado la notificación "tardía" de los servicios mínimos, que les ha llegado a los trabajadores con escasas horas de antelación, lo que ha impedido reaccionar e impugnarlos.

De hecho, Pinillos ha lamentado que los trabajadores afectados por el primer paro de esta huelga --entre las 5.00 y las 9.00 horas de este viernes-- han recibido la notificación a las 23.00 horas del jueves.

También ha denunciado que "no hay control sindical" porque el comité de huelga no ha recibido el listado nominal de trabajadores designados para los servicios mínimos en Santander, lo que "dificulta verificar el cumplimiento real".

Además, desde este comité aseguran que "es habitual" en Azul "intentar imponer ampliaciones de jornada y tareas fuera de lo designado, algo ilegal y vulnerador del derecho de huelga".

Todo esto, en su opinión, "no es un error logístico", sino "una decisión planificada para vaciar de contenido la huelga en el aeropuerto de Santander, vulnerando derechos fundamentales y engañando a los pasajeros sobre el impacto real del paro".

Así, exigen que la Autoridad Laboral intervenga "de inmediato" y revise los servicios mínimos impuestos en Santander, además de que se sancione a la empresa por convertir los servicios mínimos en "un escudo total contra la huelga".

Los paros se han convocado en los aeropuertos españoles este viernes, sábado y domingo entre las 5.00 y las 9.00 horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas y entre las 21.00 y las 23.59 horas.