Noviembre fue cálido y húmedo en Cantabria

Archivo - Paisaje de otoño en Cantabria con setas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Noviembre ha resultado ser un mes cálido y húmedo en Cantabria, según el resumen climatológico mensual de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, noviembre resultó cálido, con 9,8 grados centígrados de temperatura media registrada en la región, que se encuentra 0,7 grados por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020 que es de 9,1 grados.

De este modo, el mes se sitúa como el vigésimo primer noviembre más cálido del periodo 1961-2025.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 13,9 grados, valor 0,7 grados por encima de la media climatológica de la serie para este mes (13,2). La temperatura mínima media registrada fue de 5,6 grados, valor 0,7 grados por encima de la media climatológica de la serie para este mes (4,9 ºC).

Respecto de la precipitación, noviembre resultó húmedo en promedio. Se recogieron 191,1 litros por metro cuadrado (mm) de precipitación, un 11% superior a lo esperado en noviembre, cuya media es de 172,3 mm. El año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a septiembre de 2026) tiene hasta el momento carácter seco, con 230,5 mm, un 20% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (288,1 mm).

Por otra parte, se registraron 45 descargas procedentes de rayos, siendo el día con más registros el día 25 con 19.

Este mes ha destacado por tener dos partes muy diferenciadas en cuanto a meteorología. Durante la primera mitad, hasta el día 17, se registraron en general temperaturas por encima de la media. Dentro de este periodo se produjeron temperaturas muy altas con respecto a lo normal para un mes de noviembre, sobre todo entre los días 10 y 16. El día más caluroso fue el 12, con registros por encima de 28 grados. De hecho, durante estos días también se produjeron un gran número de incendios.

Por otro lado, a partir del día 19 entró por el norte de la Península una masa de aire de origen ártico que descendió mucho la cota de nieve y dejó las primeras nevadas de la temporada en la cordillera Cantábrica. La masa ártica se mantuvo hasta el día 22 y este episodio hizo que las precipitaciones se acercaran a la media del mes. A partir de este día la masa ártica se desplazó pero los vientos flojos hicieron que se mantuvieran temperaturas ligeramente por debajo de la media y se registraron algunas precipitaciones más asociadas a frentes fríos.

REGISTROS EXTREMOS

La temperatura máxima más alta en noviembre en Cantabria se registró el día 12 en Treto, donde se alcanzaron los 28,9 grados centígrados, mientras la mínima más baja fueron los -10,4 grados en Cabaña Verónica (Picos de Europa) el día 21.

La precipitación máxima acumulada fueron los 63,4 litros por metro cuadrado recogidos en Alto Campoo en día 13, mientras que la racha de viento más fuerte llegó a los 201 kilómetros por hora el día 5 el mirador del Cable (Picos de Europa).