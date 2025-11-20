La nueva Banda de Música de Astillero se estrena el domingo en la Plaza del Mercado

ASTILLERO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Mercado de Astillero acogerá este domingo, 23 de noviembre, a las 13.00 horas, el concierto de presentación de la Banda de Música de El Astillero, un proyecto que nace con la vocación de convertirse en referente cultural del municipio.

Este primer concierto público permitirá descubrir el trabajo y el talento de la nueva banda, integrada por músicos locales y concebida como un punto de encuentro cultural y comunitario, ha indicado el Ayuntamiento.

Bajo el lema 'Astillero suena muy bien', el municipio da un paso adelante en su apuesta por la música en directo y la creación de nuevos espacios de participación artística.

La creación de la Banda de Música supone "un hito" para Astillero, que hasta ahora no había contado con una formación de estas características, ha destacado el Consistorio.

Para el Ayuntamiento, este proyecto refleja "un compromiso firme con la cultura, la educación y con el municipio, al tiempo que se configura como un nuevo recurso turístico y una forma de situar al municipio en el mapa dentro del ámbito musical".

La concejala de Cultura, Ana Cañas, ha señalado que la presentación de la banda marca "un paso importante" en la apuesta por acercar la música a los vecinos y seguir reforzando la vida cultural del municipio.

Así, ha animado a todo el mundo a disfrutar del concierto y a conocer el proyecto y valorar la posibilidad de sumarse a la banda.

Las personas interesadas en unirse a este proyecto musical podrán obtener más información a través del teléfono 634 768 034, donde recibirán detalles sobre los ensayos, formas de participación y requisitos. La iniciativa está abierta a músicos de diferentes edades y niveles que deseen tocar en un entorno cercano y colaborativo.

Entre los coros, la charanga, la nueva banda y las agrupaciones que puedan surgir en el futuro, Astillero avanza en la construcción de una oferta sólida y atractiva en torno a la cultura musical del municipio.