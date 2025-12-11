La nueva campaña 'Sabe a Norte' invita a aprovechar la Navidad para consumir productos de Cantabria

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, presenta en rueda de prensa, la campaña navideña de promoción de productos agroalimentarios ‘Cantabria Sabe a Norte’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) ha lanzado este jueves la campaña de los productos agroalimentarios 'Cantabria Sabe a Norte' de cara a la Navidad, que tiene como lema 'Disfruta de lo nuestro junto a los tuyos'.

Con esta campaña, que se desarrollará hasta el 26 de diciembre, se invita a los hogares cántabros, y también a quienes visitan la comunidad, a aprovechar los momentos de celebración, reencuentro y reunión tan habituales en estas fechas para consumir una selección de productos "que representan lo mejor de nuestro territorio", ha explicado este jueves la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, durante la presentación de la misma.

"Cestas, lotes o pequeños detalles gastronómicos se convierten en una manera excelente de compartir tradición y calidad: anchoas, quesos con sello de origen, sobaos pasiegos, productos ecológicos entre otras muchas posibilidades", ha afirmado Susinos.

La consejera considera que esta época del año es una "vuelta a nuestros orígenes" y también "el momento idóneo para recordar sensaciones, aromas, sabores" característicos de la comunidad y para reconocer el trabajo de quienes lo hacen posible: los productores, ganaderos, artesanos y elaboradores que "dedican su esfuerzo a conservar una tradición que nos identifica".

Susinos ha resaltado que consumir estos productos significa apostar por elaboraciones de "alto nivel", apoyar al tejido local y contribuir al mantenimiento de una actividad que "forma parte esencial" de la identidad de Cantabria.

El mensaje de la campaña se presenta en boca del sector, que ejerce de portavoz de la amplia variedad de productos con los que cuenta la región.

La campaña, cuya creación ha costado 10.000 euros más otros 25.000 que se destinan a difusión, tendrá repercusión en medios de comunicación, cines, redes sociales y supermercados. En este sentido, Susinos ha agradecido su colaboración a Carrefour, Lupa, El Corte Inglés y BM).

Durante la presentación se ha exhibido el vídeo de un anuncio, en el que productos cántabros forman parte de una mesa en Navidad.

Igualmente se incluyen en la campaña diferentes imágenes de los alimentos cántabros más típicos durante la Navidad.

PESO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y MARCA 'SABE A NORTE'

Y es que, según ha recalcado la consejera, la industria agroalimentaria juega un "papel esencial" en el desarrollo económico de Cantabria, ya que supone el 22 por ciento del PIB Industrial y en torno a un 6% del PIB total, con una facturación de más de 1.700 millones y un tejido compuesto por más de 3.000 empresas, en su mayor parte familiares con una "notable trayectoria profesional".

Por otra parte, ha recordado la reciente entrada en vigor del decreto que regula la utilización de la marca 'Sabe a norte', con la que se da "un paso definitivo hacia una gestión más clara y rigurosa del sello, reforzando su protección y garantizando que quienes lo utilicen cumplan criterios de calidad, trazabilidad y vinculación territorial".

A partir de este momento, productores y profesionales de la hostelería pueden inscribirse a través del portal sabeanorte.com.

Además, ha anunciado que "por fin, próximamente," se podrá ver el distintivo 'Sabe a Norte' en el etiquetado de los productos, en los lineales de los supermercados y en establecimientos hosteleros, consolidándose así como un distintivo que "avala calidad y autenticidad".

Según Susinos, se trata de un sello que "conecta con la identidad cántabra y que responde a lo que el consumidor exigente busca: productos fiables, con historia, con origen transparente y elaborados bajo parámetros de sostenibilidad y buen hacer".

IGP DE LAS PATATAS DE VALDERREDIBLE

Por otra parte, Susinos ha resaltado que está "a las puertas" el reconocimiento por parte de la Comisión Europea la Indicación Geográfica Protegida para las Patatas de Valderredible.

Así, se sumará a otras IGP ya consolidadas de Carne de Cantabria, Sobao Pasiego y los Vinos de la Tierra Costa de Cantabria y Vino de la Tierra de Liébana.