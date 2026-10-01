Nueva edición de 'El Cine en la Enseñanza' en Camargo, con 'Los Domingos', 'Pioneras' e 'Incontrolable'

Archivo - Camargo destina 10.400 euros a subvenciones para proyectos educativos promovidos por las AMPA - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo pondrá en marcha durante el curso 2026-2027 una nueva edición del programa 'El Cine en la Enseñanza-Educación para la Salud', dentro de la que se proyectarán 'Los Domingos', 'Pioneras. Solo querían jugar' e 'Incontrolable'.

El programa está dirigido al alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, enseñanzas postobligatorias y Formación Profesional Básica y llegará a los institutos Muriedas, Ría del Carmen y Valle de Camargo, a los colegios Altamira y Sagrada Familia y al Centro de Educación Especial Parayas.

Se trata de una iniciativa que emplea el lenguaje cinematográfico como herramienta educativa y preventiva para promover entre los jóvenes la reflexión sobre cuestiones relacionadas con su desarrollo personal y social.

La concejala de Acción Social, Silvia del Castillo, ha destacado la "buena acogida" que tiene la iniciativa entre la comunidad educativa y, prueba de ello, ha indicado que, en una evaluación realizada el curso pasado, el 95 por ciento del alumnado y el 97% del profesorado manifestó mucho o bastante interés en el programa.

A juicio del edil, se confirma así que "el cine es una herramienta muy eficaz para acercarnos a los jóvenes y abordar con ellos cuestiones que afectan directamente a su desarrollo personal y social".

Durante el curso 2025-2026 participaron en Camargo un total de 175 alumnos y 19 profesores.

La responsable de Acción Social ha puesto de relieve que todo el profesorado considera que el programa favorece el debate y la reflexión en el aula y contribuye a generar pensamiento y opinión entre el alumnado.

"Ese es uno de nuestros principales objetivos: que los jóvenes no sean meros espectadores, sino que aprendan a reflexionar, expresar sus opiniones y desarrollar un criterio propio ante situaciones que forman parte de su vida", ha sostenido Del Castillo.

Además, el 89% del profesorado considera que la iniciativa "puede favorecer cambios de comportamiento en los espacios escolares".

LARGOMETRAJES ELEGIDOS

La primera propuesta elegida para la nueva edición será 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, que permitirá trabajar la autonomía personal y la toma de decisiones, con el objetivo de favorecer entre los jóvenes la construcción de un proyecto de vida propio.

El ciclo continuará con 'Pioneras. Solo querían jugar', que servirá para abordar la igualdad entre mujeres y hombres y la superación de prejuicios y estereotipos de género a través de una historia vinculada al deporte.

La tercera película, 'Incontrolable', centrará el trabajo en la inclusión y el respeto a la diversidad, así como en la importancia de favorecer la participación y la integración social.

Cada uno de los largometrajes se acompaña de materiales y unidades didácticas dirigidas al profesorado y al alumnado, de manera que el visionado de las películas se convierte en el punto de partida para continuar trabajando posteriormente en el aula los temas planteados, ha explicado en un comunicado el Ayuntamiento.

'El Cine en la Enseñanza' se implantó en Cantabria en el curso 1996-1997 y cuenta ya con tres décadas de trayectoria en la comunidad autónoma.

A lo largo de este periodo se han desarrollado 30 programas, se han proyectado 123 largometrajes y se han elaborado otras tantas unidades didácticas.

En total, la iniciativa ha alcanzado a 151.617 participantes a través de 2.679 sesiones cinematográficas presenciales y ha llegado a población escolar de más de 34 municipios.