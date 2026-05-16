La nueva helisuperficie de Polaciones estará finalizada en julio

Comienza la construcción de la helisuperficie de Polaciones, que finalizará en julio - GOBIERNO DE CANTABRIA

POLACIONES, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha reiniciado la construcción de la nueva helisuperficie de Polaciones, una infraestructura que mejorará la atención a emergencias en la zona y que estará finalizada el próximo mes de julio tras una inversión total de 136.596 euros.

La nueva infraestructura se instalará en el entorno de Lombraña mediante unas obras que se han reanudado recientemente tras suspenderse el pasado diciembre debido a las condiciones meteorológicas.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, lo ha detallado durante una visita al municipio, donde ha destacado que esta actuación se enmarca en una inversión global cercana al medio millón de euros realizada en los últimos tres años para fortalecer los servicios públicos y las infraestructuras locales.

"Tras dos años de tramitación y licitación, por fin se han reanudado las obras, que deberán estar finalizadas en julio, ya que su plazo de ejecución es de tres meses", ha informado la consejera en una nota de prensa.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS

Urrutia ha subrayado el impacto que tendrá esta infraestructura en la seguridad de los vecinos, dado que reducirá la respuesta y atención sanitaria en 85 minutos respecto a la vía terrestre, ya que una emergencia sanitaria actualmente requiere 108 minutos por carretera y podrá atenderse en apenas 23 minutos mediante el helicóptero medicalizado del Ejecutivo regional.

"Nos permite una respuesta más ágil, eficiente y rápida, máxime cuando estamos hablando de personas y de su vida", ha estimado.

La nueva instalación se integrará en el plan autonómico de helisuperficies, al sumarse a las existentes y a las que están en desarrollo en distintos puntos de Cantabria.

La consejera, que ha estado acompañada en este acto por el alcalde del municipio, Vicente Gómez, ha señalado que, de la mano del Ayuntamiento, se ha realizado una inversión cercana al medio millón de euros, de los cuales 173.000 corresponden a "dos obras importantísimas para Polaciones, para su seguridad y para la lucha contra el despoblamiento".

La otra obra es la construcción de un parque infantil en una plaza próxima al colegio público, inaugurado en diciembre de 2024, con una inversión de 28.258 euros.

El resto se ha destinado a transferencias corrientes y de capital para garantizar el funcionamiento de los servicios municipales, incluyendo ayudas para la administración electrónica, el equipamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil -creada en 2022 y formada por 15 efectivos- y otras necesidades básicas del Ayuntamiento.

Por otro lado Polaciones recibirá en 2026 un total de 104.230 euros del Fondo de Cooperación Municipal. En conjunto, percibirá unos 300.000 euros a través del fondo en tres años, un 13,4% más que en 2023.

La consejera ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con los municipios rurales y en riesgo de despoblación, como Polaciones, que cuenta con 209 habitantes repartidos en 90 kilómetros cuadrados.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la visita de la consejera y su atención a las necesidades del Ayuntamiento. En especial, ha valorado la importancia de la nueva helisuperficie para la rápida atención sanitaria y a las emergencias que se produzcan.

Del mismo modo, ha valorado el apoyo en medios materiales a la Agrupación de Protección Civil y el Fondo de Cooperación Municipal que para este Ayuntamiento supone cerca del 30 por ciento del presupuesto municipal. "Sin él sería imposible hacer nada", ha concluido.