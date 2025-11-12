La nueva Oficina de Justicia de Camargo abrirá en enero

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las nueva Oficina de Justicia de Camargo, situada en Maliaño, se estrenará en enero, tras una inversión del Gobierno de Cantabria de 47.000 euros. Estas instalaciones darán respuesta a una "larga demanda" de los usuarios por los problemas de espacio y accesibilidad de la anterior ubicación de este servicio, que es uno de los de mayor volumen de trabajo de la comunidad autónoma.

El local, que ha sido cedido por el Ayuntamiento, hasta ahora había cumplido las funciones de centro de atención a las familias y ha requerido diversas actuaciones para su adecuación. El espacio cuenta con 139 metros cuadrados distribuidos en una única planta, que garantizará la accesibilidad, unas condiciones laborales adecuadas y su adaptación a las nuevas necesidades como oficina de justicia en el municipio, ha informado el Gobierno de Cantabria.

La consejera de Justicia, Isabel Urrutia, ha visitado este miércoles al alcalde de Camargo, Diego Movellán, las obras de las dependencias, situadas en la calle Rufino Ruiz Ceballos, junto a la Policía Local. La previsión es que los trabajos finalicen en diciembre para comenzar a funcionar en enero.

Tras valorar la colaboración entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento de Camargo, Urrutia ha indicado que, de cara al presupuesto de 2026, Cantabria incrementará la partida destinada a las oficinas de justicia municipales un 25 por ciento, hasta alcanzar los 175.625 euros. "Es la primera vez que se actualiza esta cuantía desde el año 2011", ha afirmado.

Estas actuaciones se suman a las mejoras de medios tecnológicos en las oficinas judiciales municipales (ordenadores, pantallas de TV para videoconferencias, escáneres), que se han ejecutado durante 2025, con una inversión de cerca de 500.000 euros, a lo que se añade el cableado de las sedes.

Por su parte, Movellán ha afirmado que la nueva sede da respuesta a una "reivindicación histórica" para dotar a la Oficina de Justicia municipal de unas condiciones óptimas. "Llevamos más de dos décadas viendo como el antiguo juzgado de paz no reunía las condiciones para todo el volumen de actuaciones que lleva, siendo uno de los de mayor actividad de toda España", ha dicho.

La Oficina de Justicia de Camargo cuenta con una plantilla de cuatro funcionarios (dos gestores, un tramitador y una persona de auxilio), que, entre otras funciones, prestan apoyo al juez de paz y asumen la gestión, como oficinas colaboradoras, del Registro Civil.

El 31 de octubre el Gobierno regional aprobó un decreto por el que se conceden ayudas a los ayuntamientos para gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia durante 2025, a través del cual el de Camargo le ha correspondido la cantidad de 3.063 euros, cantidad que se verá incrementada en un 25% en el año 2026, según el proyecto de presupuestos generales para 2026.

La nueva estructura de las oficinas de justicia en los municipios y agrupaciones de oficinas de justicia en los municipios de los partidos judiciales de Castro Urdiales, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Santoña, San Vicente de la Barquera y Torrelavega entró en funcionamiento el pasado 1 de julio, mientras que las del partido judicial de Santander lo harán el 31 de diciembre de 2025.