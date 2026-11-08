Una nueva sesión de 'Intersecciones Creativas' del MAS explorará el territorio, la identidad y la memoria colectiva

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SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) acogerá este martes, 10 de noviembre, una nueva sesión del ciclo 'Intersecciones Creativas', que en esta ocasión llevará por título 'Territorios que hablan' y estará dedicada a explorar las relaciones entre las prácticas artísticas, la comunidad, la identidad y la memoria colectiva.

La actividad comenzará a las 18.30 horas y contará con la participación de Ángel Astorqui y Toñi de la Iglesia, integrantes de La Ortiga Colectiva, que compartirán con los asistentes su aproximación al territorio como espacio de creación, memoria y encuentro.

La propuesta plantea una reflexión sobre los lugares habitados, entendidos no solo como espacios geográficos, sino también como escenarios de experiencias, relaciones personales, recuerdos y vínculos compartidos.

También combinará una conversación artística con una propuesta participativa de cartografía colectiva, mediante la que se invitará al público a construir un mapa afectivo del territorio a partir de palabras, recuerdos, lugares significativos y experiencias personales.

A diferencia de los mapas convencionales, esta cartografía prestará especial atención a los vínculos emocionales y sociales que las personas establecen con los espacios de su entorno.

La participación será voluntaria y no requerirá conocimientos artísticos previos, de manera que los asistentes podrán intervenir compartiendo sus experiencias o simplemente escuchando las aportaciones de los demás.

Por otra parte, la sesión establecerá también un diálogo con las obras y las líneas temáticas de la colección del MAS, especialmente aquellas relacionadas con el paisaje, la pertenencia, la identidad y la memoria.

INTERSECCIONES CREATIVAS

'Intersecciones Creativas. Relatos compartidos-Memoria viva del MAS' es un ciclo anual de mediación cultural que propone diferentes aproximaciones contemporáneas y participativas a la colección del museo.

A través de encuentros que combinan disciplinas como el sonido, la palabra, el cuerpo, la imagen y el archivo, las sesiones ponen en relación las obras del MAS con las prácticas de artistas contemporáneos y las experiencias del público.

El material generado a lo largo del ciclo servirá para elaborar una obra sonora colectiva que permanecerá en el museo.

La programación se desarrolla el segundo martes de cada mes, a las 18.30 horas, y está coordinada por Redera Estudio Creativo.

La Ortiga Colectiva, protagonista de esta nueva sesión, desarrolla prácticas artísticas participativas y de mediación cultural que relacionan la creación con el territorio y la comunidad, situando las experiencias y las relaciones humanas en el centro del proceso creativo, ha señalado el Ayuntamiento en nota de prensa.