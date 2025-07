Nueve colectivos rechazan la ZBE propuesta por Santander, que llega "tarde y mal" y es "una chapuza legal"

Emplazan a la alcaldesa, Gema Igual, a un "debate público, transparente y participativo" sobre la Zona de Bajas Emisiones

SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve colectivos de entidades ecologistas, vecinales, de movilidad, partidos políticos y sindicatos, e incluso una empresa de ingeniería, han expresado este martes su rechazo a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) propuesta por el Ayuntamiento de Santander, que se circunscribe únicamente a la zona de El Ensanche, y que han criticado que "llega tarde y mal" y además es "una chapuza legal".

Representantes de ARCA, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche, Cantabria conBici, Ecologistas en Acción, Higuera Ingeniería, las Mesas de Movilidad de Cantabria, Podemos, Verdes Equo y UGT así lo han señalado en una rueda de prensa conjunta en la que han denunciado la "contaminación" de la ciudad pese a que la alcaldesa, Gema Igual (PP), lo haya negado.

Para estos colectivos, la ZBE planteada por el Consistorio "no cumple" con los objetivos por los que se obliga a implantar estas áreas en ciudades de más de 50.000 habitantes, porque "no protege la salud de las personas". "Esta ZBE lo único que intenta es no incomodar la hostelería", han lamentado.

Así, el representantes de Ecologistas en Acción, José Antonio Sánchez Raba, ha considerado un "sin sentido" todo el proceso desarrollado por Santander para la ZBE desde el primer momento, ya que se han colocado sensores en zonas concretas y no en toda la ciudad y, además, "no existe transparencia" en cuanto a sus mediciones, cuyos datos no son abiertos.

También ha insistido en que, pese a los datos con los que la regidora justifica que la ZBE solo sea en El Ensanche, "Santander es una ciudad contaminada" y ha citado el informe realizado por Ecologistas en Acción con sensores en entornos de colegios de la ciudad en los que "se duplican, triplican hasta cuadriplican" los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) recomendados como saludables por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Nos vende esa idea de que Santander es una ciudad verde y limpia pero no es verdad. Es una ciudad contaminada", ha reiterado, y ha apuntado que se trata mayormente de una contaminación derivada del tráfico porque la capital cántabra tiene "demasiado" para su tamaño y este proyecto de ZBE "no sirve absolutamente para nada" porque no va a reducirlo.

Por su parte, la representante de la AAVV de Pombo-Cañadío-Ensanche, área de influencia de la ZBE propuesta, Ana Gómez, ha señalado que su zona sí tiene que ser de bajas emisiones pero "no de esta manera" planteada por el Ayuntamiento, porque se trata de un espacio "muy pequeño en relación a toda la ciudad".

"La ley dice que tiene que ser un área significativa y significativos sus efectos en la mejoría de la salud y el bienestar de las personas", ha reclamado Gómez, que ha señalado asimismo que los horarios de funcionamiento propuestos para la ZBE --de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 horas-- evidencian que "no se plantea quitar mucho tráfico".

"Es una aberración y una burla a la gente", ha enfatizado la representante vecinal, que ha advertido que los ciudadanos "no vamos a permitir que la alcaldesa se ría de nosotros".

Ha reclamado que la ZBE se extienda a "más zonas de la ciudad" porque es necesario para que sus efectos sean "significativos para todos los santanderinos" y toda la población se beneficie de una capital "sana".

Mientras que el representante de Cantabria conBici y las Mesas de Movilidad, Rafa Casuso, ha insistido en que esa ZBE no ahonda en "preservar la salud" de los ciudadanos y, como muestra de ello, ha apuntado a su no implantación en las calles Castilla, Marqués de la Hermida y Jerónimo Sainz de la Maza por las que pasan 80.000 coches diarios.

Y ha lanzado una propuesta a la alcaldesa de Santander para que participe junto a estos colectivos, y todos los que quieran sumarse, en un "debate público y transparente" sobre la ZBE. "Queremos saber si se atreve a este reto", ha señalado, al tiempo que ha enfatizado que la regidora podría así "tratarnos de convencer de, como dice, que Santander no está contaminada, aunque es falso".

Estos nueve colectivos han presentado alegaciones al borrador de ZBE de Consistorio, cuyo plazo concluye este martes, y en ellas, además de algunos de los argumentos expuestos, también han cuestionado la colocación de los sensores en "sitios tramposos" donde sabían que los niveles de contaminación iban a ser inferiores.

Como ejemplo, han apuntado que el Ayuntamiento dice que ha colocado uno en la zona de Numancia junto al colegio Magallanes cuando en realidad está en la Alameda "donde la contaminación es menor".

Con ello, han considerado que "nos han querido engañar" para justificar esta "pequeña" y "sin sentido" Zona de Bajas Emisiones porque se parte de la base de que se han colocado "pocos sensores", que "no están bien situados" y de los que "no hay datos" públicos.