El nuevo Mercado Napoleónico de Torrelavega ofrece desfiles y talleres durante cinco días

Acto inaugural del Mercado Napoleónico - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha inaugurado este viernes el novedoso Mercado Napoleónico, que ofrecerá durante cinco días, hasta el martes 18, actividades como talleres y desfiles, dentro del programa de las Fiestas de la Virgen Grande 2026.

Ubicado en la Avenida de España, la Plaza de Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín, cuenta con espacios como un rincón infantil y un campamento donde se celebrarán las iniciativas del programa, ha informado el Consistorio.

En horario de 11.00 a 00.00 horas, esta céntrica zona de Torrelavega se transformará para ofrecer torneado en madera, pasacalles, disparos de cañon, desfile de la Guardia Imperial y distintos talles de carpintería, de elaboración de medallas de la Guardia Imperial con arcilla, de pintura, de guerrilleros o de cómic napoleónico, entre otras actividades.

Durante la inauguración, ha tenido lugar un disparo de una salva de cañón, acorde con la ambientación napoleónica.

Han estado presentes el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, la concejala de Festejos, Patricia Portilla, y otros miembros de la Corporación, que han recorrido los diferentes espacios del mercado, que se incorpora este año al programa de La Patrona.