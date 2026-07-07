El nuevo punto limpio de Castro tendrá más contenedores y planta de compostaje de restos de poda

Media inaugura el punto limpio de Castro - GOBIERNO

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo punto limpio de Castro Urdiales, ubicado en el polígono de Vallegón, ha sido inaugurado este martes. La infraestructura ha supuesto una inversión del Gobierno de Cantabria de más de dos millones de euros (2.187.321), cofinanciados con fondos europeos, y permitirá mejorar de forma "significativa" el servicio de gestión de residuos para vecinos y visitantes del municipio.

Gestionado por la empresa pública MARE, el nuevo punto limpio cuenta con mayor número de contenedores para mejorar la separación de residuos e incorporan una planta de compostaje para restos de podas que permitirá su tratamiento en el propio municipio.

Sustituye al punto limpio de Islares, cuyas instalaciones habían quedado "insuficientes" para atender el volumen actual de residuos generados en el entorno, y que a partir de ahora operará como planta de transferencia.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha inaugurado el nuevo punto, que según ha explicado podrá recibir residuos voluminosos, escombros y restos de poda, materiales reciclables procedentes de residuos urbanos y residuos peligrosos que requieren una gestión específica mediante gestores autorizados.

Acompañado por el director de MARE, Pedro Ruiz, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, y otros miembros de la Corporación municipal, Media ha destacado que esta actuación "va a mejorar de forma notable el servicio a todos los residentes de la zona" y ha indicado que se enmarca en el compromiso del Ejecutivo con la protección del medio ambiente y el impulso de la economía circular.

Las obras se han completado con la ejecución de nuevas redes de abastecimiento, saneamiento, comunicaciones y suministro eléctrico, la construcción de muros de contención, trabajos de pavimentación y obra civil, cerramientos de la parcela y el suministro de los equipos y contenedores necesarios para el funcionamiento de la instalación.

38 PUNTOS LIMPIOS EN CANTABRIA.

Con la puesta en marcha del punto limpio de Castro Urdiales, Cantabria cuenta con una red de 38 instalaciones fijas destinadas al depósito de residuos domésticos que no deben depositarse en los contenedores convencionales.

En 2025, la red registró 338.929 usuarios, un 5% más que el año anterior, y recogió 63.005 toneladas de residuos, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2024.

Además, en los primeros cinco meses de 2026, se han contabilizado 173.438 usuarios y se han recogido 33.400 toneladas, datos que según Media evidencian "la necesidad de seguir apostando por la economía circular y la protección de nuestros recursos naturales".

De carácter supramunicipal, estos puntos limpios pueden ser utilizados gratuitamente por cualquier ciudadano, con independencia de su municipio de residencia.

INVERSIONES EN GESTIÓN DE RESIDUOS Y EN CASTRO.

En el acto, Media ha destacado que el Gobierno regional está invirtiendo cerca de 20 millones, entre fondos propios y europeos, en materia de gestión eficiente de residuos, cuantía que se destina a modernizar las instalaciones de El Mazo, digitalizar la red de puntos limpios de Cantabria y construir tres puntos limpios, el de Laredo y Noja, recientemente inaugurados y el de Castro que entra ahora en funcionamiento.

Y ha aprovechado para repasar otras actuaciones "importantes" que se están ejecutando o se van a iniciar en el municipio, como las obras de reparación del emisario, con una inversión de 1,26 millones y un plazo de once meses. Según ha asegurado, el proyecto será una realidad antes de que acabe el verano de 2027.

También ha sumado la aportación de 600.000 euros al Ayuntamiento a través del Plan de Obras Municipales para la ejecución de dos itinerarios ciclistas en el municipio: el carril bici de Lusa a Santullán y el que va del polideportivo Peru Zaballa a Allendelagua.

"El Gobierno de Cantabria ha invertido, invierte e invertirá como nunca en Castro Urdiales. Porque es de justicia y porque a los castreños se les había dado la espalda sin acometer inversiones que eran muy necesarias", ha afirmado Media.