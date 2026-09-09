Los nuevos contenedores de basura comienzan a instalarse en el centro de Santander

La alcaldesa, Gema Igual, en su visita a la Cocina Económica donde ya se han instalado los nuevos contenedores de basura - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos contenedores de basura han comenzado a instalarse en las zonas más céntricas de Santander, una vez culminado el despliegue previsto en Cueto, Monte, Peñacastillo y San Román, y continúan extendiéndose por la ciudad conforme a la planificación establecida.

La alcaldesa, Gema Igual, ha comprobado este miércoles el avance de la nueva contenerización durante una visita al entorno de la Cocina Económica y ha explicado que, junto al despliegue ordinario por zonas, el Ayuntamiento está priorizando emplazamientos que, por sus características o por registrar una mayor concentración de personas, requieren una atención específica.

"Se está avanzando conforme al calendario previsto. Se ha completado la instalación en Cueto, Monte, Peñacastillo y San Román y los nuevos contenedores están llegando ya a zonas más céntricas, como el Paseo de Altamira, donde los trabajos se encuentran en marcha", ha señalado.

La regidora ha detallado que este despliegue se está compatibilizando con actuaciones prioritarias en determinados puntos "sensibles" de la ciudad, entre ellos el entorno de la Cocina Económica, donde ya se han ubicado.

"Queremos que la renovación de la contenerización llegue progresivamente a toda la ciudad, pero también tenemos que ser capaces de atender de forma prioritaria los lugares donde existe una mayor intensidad de uso o circunstancias concretas que aconsejan actuar antes", ha precisado.

Igual, que ha estado acompañada por la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha valorado positivamente la implantación de los nuevos equipos en este entorno y ha apelado especialmente al civismo y a la colaboración tanto de los usuarios como del conjunto de los ciudadanos.

"Podemos incorporar mejores medios, renovar los contenedores y reforzar el servicio, pero es imprescindible que todos hagamos un uso correcto. La limpieza y la convivencia necesitan también de la responsabilidad individual y del respeto al espacio público y a quienes viven en él", ha remarcado.

ENCUENTRO CON COCINA ECONÓMICA

Durante la visita, la alcaldesa ha mantenido además un encuentro con la directora de la Cocina Económica de Santander, Ana Rivero, para repasar las actuaciones que desarrolla diariamente la institución para reducir las posibles molestias en el entorno y compatibilizar la atención a las personas que acuden a sus servicios con la convivencia vecinal.

Rivero ha explicado que la Cocina Económica limpia las aceras después de cada servicio y mantiene diferentes medidas organizativas dirigidas a disminuir la presencia y las esperas en el exterior de las instalaciones. Entre ellas, se ha retrasado la salida del programa de atención diurna para reducir el tiempo de espera hasta la entrada al comedor y la entrada en las dependencias de las personas que esperan para utilizar el servicio de higiene siempre que la capacidad disponible lo permite.

Asimismo, ha señalado que el personal pide a quienes permanecen en los alrededores que abandonen la zona una vez atendidos y que no se permite sacar comida de las instalaciones para evitar que puedan generarse residuos en la vía pública. La entidad aplica además restricciones en el acceso a sus servicios ante determinados comportamientos inadecuados en el entorno, como el consumo de alcohol u otras sustancias.

La directora ha precisado que la mayor parte de estas medidas se vienen aplicando desde hace años y ha indicado que actualmente se está haciendo un esfuerzo adicional para organizar los accesos y reducir en lo posible la presencia de las colas en el exterior.

Rivero ha destacado igualmente la coordinación que la Cocina Económica mantiene históricamente con los servicios municipales y, en particular, con la Policía Local, a la que solicita colaboración cuando se produce algún incidente que requiere su presencia.

Igual ha agradecido a la dirección y a los profesionales de la Cocina Económica su disposición a colaborar y el esfuerzo permanente que realizan para conciliar la atención a personas en situación de vulnerabilidad con el necesario respeto a los vecinos y al entorno.

"La Cocina Económica desarrolla una labor social imprescindible para Santander y, al mismo tiempo, existe una preocupación compartida por cuidar el espacio en el que desarrolla esa labor y por favorecer la mejor convivencia posible con los vecinos", ha asegurado la alcaldesa, que ha defendido la coordinación permanente entre la institución y los servicios municipales como la vía más eficaz para abordar cualquier incidencia que pueda surgir.

En este sentido, ha considerado que la instalación de los nuevos contenedores supone una mejora adicional para este punto de la ciudad y se integra en el conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar la limpieza y las condiciones del entorno.