El número de asistencias sanitarias realizadas por Cruz Roja Cantabria en las playas de Piélagos incrementó un 81%

Socorristas vigilan la playa de Valdearenas en Piélagos - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

PIÉLAGOS 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de asistencias sanitarias realizada por los profesionales de Cruz Roja Cantabria en las playas de Piélagos se ha incrementado hasta el 31 de julio un 81 por ciento, respecto al año anterior.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Piélagos ha subrayado que desde el inicio del servicio durante la presente temporada 2026 y hasta el ecuador del mismo, se llevaron a cabo un total de 116 asistencias frente a los 64 del mismo periodo de 2025.

El coordinador del operativo de salvamento y socorrismo en el municipio, David Peinado, ha explicado que el 48% de las asistencias han sido por picaduras y alergias por contacto con medusas y cnidarios; el 24% por traumatismos provocados por heridas incisivas y/o abrasivas y el 9% por picaduras y alergias provocadas por pez araña.

Por el contrario, el número de rescates efectuados ha descendido un 59%, habiéndose llevado a cabo un total de 10 hasta el 31 de julio de 2026 frente a las 17 del mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, el Consistorio ha subrayado que cuenta con un equipo integrado por 19 profesionales de Cruz Roja Cantabria, apoyado por medios acuáticos y terrestres es el encargado de velar durante la temporada 2026 por la seguridad de los bañistas en las playas del municipio de Piélagos.

Se trata de tres socorristas en Canallave y cuatro en Valdearenas, apoyados por un jefe de equipo, un patrón de embarcación y dos técnicos sanitarios de ambulancia que, desde el pasado 15 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre, prestan sus servicios diariamente en ambos arenales.

Además, durante los fines de semana y en las jornadas festivas del martes, 8 de septiembre (Virgen de Valencia) y el martes, 15 de septiembre (La Bien Aparecida), hay dos socorristas en La Arnía, dos en Portio y dos en Somocuevas.