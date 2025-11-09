Números impactantes, humor y emoción en la gala 'Estrellas de la magia' el próximo fin de semana en el Palacio

Publicado: domingo, 9 noviembre 2025 17:49

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gala internacional 'Estrellas de la magia' llega el próximo fin de semana, sábado 15 y domingo 16 de noviembre, al Palacio de Festivales de Cantabria en su quince edición que reunirá a los grandes maestros del arte del ilusionismo en un espectáculo único con números impactantes, humor, arte y emoción.

Dentro del XV Festival Internacional de la magia y lo visual, creado por Raúl Alegría que ejercerá de maestro de ceremonias, la cita contará con nombres como Jerome Murat, "el ilusionista de las dos cabezas"; JunWoo, "la modernidad de la manipulación"; Jandro, el mago más premiado en el programa 'Fool Us' de Las Vegas; Luis Otero, "virtuoso de la cartomagia y magia de salón"; Mag Edgar, con grandes ilusiones inspiradas en las películas de Tim Burton, y Lucía Rivera, con nuevas ilusiones junto a Alegría.

La gala tendrá lugar el sábado 15, a las 19.30 horas, y el domingo 16, a las 18.00 horas, en la Sala Argenta. Tendrá una duración de 75 minutos sin descanso.

