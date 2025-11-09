Números impactantes, humor y emoción en la gala 'Estrellas de la magia' el próximo fin de semana en el Palacio

La gala 'Estrellas de la magia', el próximo fin de semana en el Palacio de Festivales - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gala internacional 'Estrellas de la magia' llega el próximo fin de semana, sábado 15 y domingo 16 de noviembre, al Palacio de Festivales de Cantabria en su quince edición que reunirá a los grandes maestros del arte del ilusionismo en un espectáculo único con números impactantes, humor, arte y emoción.

Dentro del XV Festival Internacional de la magia y lo visual, creado por Raúl Alegría que ejercerá de maestro de ceremonias, la cita contará con nombres como Jerome Murat, "el ilusionista de las dos cabezas"; JunWoo, "la modernidad de la manipulación"; Jandro, el mago más premiado en el programa 'Fool Us' de Las Vegas; Luis Otero, "virtuoso de la cartomagia y magia de salón"; Mag Edgar, con grandes ilusiones inspiradas en las películas de Tim Burton, y Lucía Rivera, con nuevas ilusiones junto a Alegría.

La gala tendrá lugar el sábado 15, a las 19.30 horas, y el domingo 16, a las 18.00 horas, en la Sala Argenta. Tendrá una duración de 75 minutos sin descanso.