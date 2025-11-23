Numerosas iniciativas concienciarán en Cantabria sobre la eliminación de la violencia de género.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tiene lugar cada 25 de noviembre --25N-- instituciones, organizaciones y colectivos sociales de Cantabria han organizado una serie de actividades y movilizaciones con el fin de concienciar y acabar con esta lacra involucrando a toda la sociedad.

Así, a la más destacada, la manifestación en Santander convocada para el mismo martes 25, a las 19.00 horas en el Paseo Pereda, por la Comisión 8 de Marzo --de la que forman parte los sindicatos CCOO y UGT--, se unen otras iniciativas que, fundamentalmente a nivel local, se desarrollarán en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

De este modo, la Delegación del Gobierno en Cantabria celebrará este lunes 24, a las 10.30 horas, la segunda Jornada de Violencia de Género que se desarrollará en el Casyc UP en Santander bajo el título 'Unidad frente a la violencia vicaria'. Contará con la ponencia inaugural de la fiscal Gabriela Bravo que pronunciará la lección 'La violencia vicaria: cuando el machismo usa la infancia como arma'.

El mismo CCOO ha organizado para este martes una obra de teatro que se representará a partir de las 16.00 horas en el salón de actos del sindicato en Santander. Se trata de una triología a cargo del grupo 'Ni una menos', dirigido por Ramón Qu. Tras la representación, con entrada libre y gratuita, se celebrará un coloquio.

En cuanto a los municipios, el Ayuntamiento de Santander puso en marcha hasta el próximo 1 de diciembre la campaña 'Tu madre ha sufrido violencia machista', con el objetivo de visibilizar la violencia machista vivida por las generaciones anteriores para generar empatía, conciencia y acción en las nuevas generaciones.

Se puede ver en los mupis y tótems instalados por la ciudad, mientras que esta semana en la Plaza del Ayuntamiento se colocarán expositores con la explicación de la misma y los testimonios de cuatro mujeres con un acceso QR que permite escucharlos.

Y en Reinosa también se lazaron dos iniciativas entre la ciudadanía para concienciar contra la violencia machista, consistentes, una, en la instalación en La Casona de un 'buzón de frases por la Igualdad' donde los vecinos pueden dejar sus mensajes que formarán parte de una exposición que se instalará el martes; y la segunda, una acción colectiva de decorar escaparates, fachadas y ventanas de morado para visibilizar el compromiso de toda la comunidad frente a la violencia de género.

MARCHAS, MANIFIESTOS E ILUMINACIÓN DE UN CASTILLO

Además de esto, otras localidades cántabras también han programado actividades con motivo de este 25N.

De hecho, Castro Urdiales comenzó el pasado jueves sus iniciativas que han incluido talleres formativos, proyección de vídeos, una flashmob, teatro, charlas y un encuentro literario. Todo ello culminará el martes con una marcha escolar por la Igualdad, a las 12.00 horas, desde el parque Amestoy hasta la Plaza del Ayuntamiento. El mismo recorrido lo hará la manifestación organizada para las 19.00 horas que estará acompañada de una batukada. En sendas marchas habrá lectura de manifiestos al finalizar.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ha programado varias actividades que comienzan este lunes 24 con un minuto de silencio en memoria de las víctimas, a las 10.50 horas, en el Auditorio Municipal David Bustamante, donde se entregarán mochilas y paraguas de concienciación.

En este mismo escenario, tanto el lunes como el martes 25, a las 11.00 horas, tendrá lugar el monólogo 'Lo subo o no lo subo', de prevención de la violencia de género en la adolescencia a cargo de Marián Laredo, con la asistencia de alumnos de CFP Corazón de María y el IES José Hierro. Estará abierto al público hasta completar aforo.

Además, en la tarde del martes habrá talleres en la ludoteca y al anochecer se iluminará el Castillo del Rey en homenaje a las víctimas.

Y en Piélagos el mismo martes, a las 12.00 horas, tendrá lugar en el Salón de Plenos del Consistorio la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Asimismo, la compañía Ábrego Producciones pondrá en escena 'Bodas de sangre. Cien pájaros te impiden volar', a las 19.30 horas, en el Teatro Vimenor.