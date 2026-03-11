El obispo de Santander entrega al Papa una imagen de la Bien Aparecida en una audiencia en el Vaticano - DIOCESIS SANTANDER

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Santander, Arturo Ros, ha participado esta mañana en una audiencia con el Papa en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde ha entregado al Santo Padre una réplica de la imagen de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria, para que "le cuide y le acompañe".

Ros ha estado acompañado por los miembros de su Consejo de Gobierno y del Cabildo catedral, con los que se encuentra estos días en Roma, ha informado el Obispado.

Al término de la misma, el prelado ha explicado que era la primera vez que se encontraba con León XIV. "Hemos tenido el gozo inmenso de poder saludarle", ha valorado sobre el encuentro, que ha calificado como "muy feliz, fraterno y cercano".

Ha sido "un saludo fraterno y cercano con el sucesor de Pedro, que mostró su cercanía a nuestra Iglesia diocesana y nos dio recuerdos especialmente para nuestros hermanos agustinos", ha apuntado.

"El Papa nos ha reconocido como Diócesis, porque le habían hablado de Santander", ha indicado el obispo, que ha transmitido al Sumo Pontífice "mensajes gozosos" de la Diócesis y de sus sacerdotes, así como "nuestras oraciones", ha apostillado.

"Nos sentimos felices en comunión con la Iglesia y con el sucesor de Pedro", ha expresado Ros con motivo de su participación de la audiencia con León XIV esta miércoles, 11 de marzo.

Se trata de una jornada "muy significativa" para él, pues se cumplen 25 años de la ceremonia en la que Juan Pablo II beatificó a 234 mártires valencianos, entre ellos Arturo Ros Montalt, su abuelo.

"Celebrar los 25 años de aquel acontecimiento singular y único en San Pedro, saludando al sucesor de Pedro, es un regalo del cielo que recordaré siempre", ha confesado el obispo de Santander, sobre una mañana que también ha sido "muy especial" para los sacerdotes diocesanos presentes en Roma.

"El Papa nos ha alentado a buscar la paz y la unidad. Y ha tenido un recuerdo especial para un pastor maronita del Líbano fallecido en la guerra", han indicado.

Tras la audiencia con el Papa, el obispo se ha reunido con el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, para compartir información del proceso de beatificación de 80 mártires (sacerdotes, religiosos y laicos) de la Diócesis de Santander.