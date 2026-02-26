La obra nueva crece casi un 66% en 2025 en Cantabria y la rehabilitación cae un 7%, según los aparejadores

Archivo - Construcción VPO en el Alisal. - EUROPA PRESS - Archivo

La promoción de viviendas de obra nueva se disparó en Cantabria un 65,8 por ciento en 2025 respecto al año anterior, mientras que las obras de rehabilitación se redujeron un 6,8%, según las estadísticas difundidas este jueves por el Colegio de la Arquitectura Técnica de Cantabria (COAATCAN).

Concretamente, el pasado año se iniciaron 1.867 viviendas de obra nueva --frente a las 1.126 del ejercicio anterior-- con una inversión de aproximadamente 226,33 millones de euros, un importe un 67,4% superior que el del anterior ejercicio.

Los aparejadores han indicado que, pese a que ambos ejercicios superan en actuaciones la media registrada en la última década, la secuencia histórica de creación de vivienda nueva muestra "la continuidad de un bajo nivel de actividad en comparación con la registrada durante los años anteriores a la denominada crisis del ladrillo".

Casi el 31 por ciento de estas viviendas de obra nueva que arrancaron el año pasado en Cantabria se concentran en Santander (575). También destacan por número las iniciadas en Santa Cruz de Bezana (204); Suances (117) y Santoña (103).

Además, los aparejadores han destacado el "fuerte repunte" en la tramitación de viviendas de protección oficial (VPO), con un total de 292 unidades, frente a las 32 de 2024.

Las 1.867 viviendas iniciadas durante el ejercicio se reparten en 459 promociones, de las que 382 son de vivienda unifamiliar aislada, que crecen cerca de un 4% respecto al ejercicio anterior,

Las 77 promociones restantes son de residencial colectivo, dando lugar a un total de 1.471 viviendas, lo que supone un incremento del 97,4% respecto a 2024.

En relación a la tipología de promotor de las promociones, más del 81% son personas físicas; el 18,69% sociedades mercantiles y cooperativas y el 0,27% restante instituciones públicas.

Sin embargo, los aparejadores han advertido que estos datos deben contextualizarse teniendo en cuenta que la promoción residencial colectiva --que parte generalmente de promotores con personalidad jurídica societaria-- da lugar a un número superior de unidades residenciales.

De las promotoras con entidad societaria, el 41,6% son radicadas en Cantabria, frente al 58,3% proveniente de otras comunidades autónomas.

Por otra parte, los aparejadores han indicado que otra forma de crear viviendas que parece estar consolidándose en los últimos años es mediante el cambio de uso de locales comerciales en edificios existentes.

En 2025, se realizaron en Cantabria 56 intervenciones en locales comerciales con cambio de uso a vivienda, 23 de ellos en Santander.

REHABILITACIÓN

Por otra parte, durante el pasado año se registraron en el Colegio un total de 1.107 actuaciones de rehabilitación sobre edificios de carácter residencial, un 6,8% menos que en 2024, cuando fueron 1.189.

Los aparejadores han señalado que en los últimos años vienen apreciendo un descenso continuado en la tramitación de expedientes.

Según los datos aportados, desde que en 2021 se llegó al máximo de expedientes registrados de la última década, con 1.436, la cifra ha ido descendiendo progresivamente en los siguientes años: 1.270 en 2022; 1.252 en 2023; 1.189 en 2024 y 1.107 en 2025.

Dentro de las actuaciones de rehabilitación, cayeron un 20,4% las que tienen que ver con obras en cubierta y fachadas, hasta las 447 intervenciones frente a las 562 del ejercicio 2024, un descenso que, según los aparejadores, puede guardar relación con que en dicho ejercicio no haya habido subvenciones para rehabilitación energética de viviendas derivadas de fondos europeos, cuya convocatoria en Cantabria finalizó en 2023.

En contraposición, crecieron un 38,8%, hasta las 52, las actuaciones que tienen que ver con la mejora de la accesibilidad, principalmente con ascensores, un tipo de intervención que cuenta con ayudas autonómicas convocadas desde octubre de 2024.

En términos absolutos, la inversión global en rehabilitación residencial aumentó un 12,7% respecto al registrado en el ejercicio precedente, llegando a 89,8 millones de euros.

El coste medio de las actuaciones de rehabilitación supera los 81.000 euros, un 21% más que en 2024.

Durante 2025, la promoción de obras de rehabilitación partió principalmente de particulares (47,8%) y comunidades de propietarios (44,5%) y el 7,7% de empresas.