La obra teatral 'Las sombras de Catalina Bárcena' reivindica la vida y obra de una "brillante" actriz "olvidada" - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral 'Las sombras de Catalina Bárcena', que se estrenará este viernes 6 de marzo en el Palacio de Festivales de Cantabria, reivindica la vida y obra de una "brillante" actriz "olvidada" cuya trabajo sentó las bases de la interpretación actual.

Así lo han destacado este martes en rueda de prensa el director de la pieza Román Calleja; su autora, María Debén, y los actores Mirian Díaz-Aroca, Juan Gea, Nuria Gallardo y Megan Tyler, que han estado acompañados por la directora general de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo, y la responsable de producción y programación del Palacio, Isabel Ibarra.

Según ha explicado el director, esta pieza, ambientada en 1948, "es mucho más que una obra de teatro de una actriz olvidada" y ha detallado que se trata de "un acto de vocación" en el que "se devuelve" el rostro a "una mujer que eligió no plegarse, vivir al margen del relato oficial, y que pagó el precio de su libertad con una mezcla de gloria y soledad".

Bajo esta premisa, ha señalado que su intención como director no era contar una biografía ni construir una figura ejemplar, sino "abrir una grieta en la historia del teatro, en la memoria colectiva y en nosotros mismos".

Para ello, la puesta en escena huye del "artificio" y el "morbo" para mostrar la Catalina "humana" y relatar la historia de un trío formado por la propia actriz, María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra que tuvieron "mucha importancia" en los primeros años del siglo XX.

En este sentido, Debén, que ha afirmado que este proyecto ha sido "apasionante", ha lamentado que la "narrativa" que quedó de la interprete --muy vinculada con Cantabria-- haya sido su azarosa vida personal. Por ello, ha tratado de mostrar una Catalina "humana" en sus virtudes y al mismo tiempo a una mujer que "estaba completamente rota" y que vio como toda la "grandiosidad" que había vivido se quedó "en nada".

Por su parte, Miriam Díaz-Aroca, que se mete en la piel de Catalina Bárcena, ha destacado la "valentía" de la actriz para superar el "miedo" de volver a los escenarios españoles once años después del exilio, los temores a cómo la van a recibir y cómo "vomita" todo lo que "ha reprimido". Algo que ha reafirmado en la profesión de actor, ya que a la hora de salir al escenario "dejas atrás todo lo que tengas en casa".

Mientras, Nuria Gallardo, que interpreta hasta tres personajes entre ellos María Lejárraga, ha puesto en valor el papel de esta obra para reivindicar la figura de Bárcena, Martínez Sierra y Lejárraga en la historia del teatro español.

Y en esto ha coincido Juan Gea, quien ha lamentado que en la escuelas de arte dramático no se estudie la trayectoria de estas tres figuras que crearon "una nueva forma de hacer teatro".

Aunque nacida en Cuba, Catalina Bárcena (1888-1978) era hija de emigrantes lebaniegos. Tras una infancia marcada por el desarraigo, encontró en Lebeña su espacio de referencia emocional.

Fue una de las grandes actrices del teatro español del siglo XX. Entre sus trabajos figura que protagonizó la primera película hecha en español en Hollywood. También interpretó la primera obra de Federico García-Lorca, 'El maleficio de la mariposa'.

'Las sombras de Catalina Bárcena' se estrena este viernes, a las 20.00 horas, en la sala Pereda y tendrá una segunda función el sábado 7, a las 19.30 horas.

Las entradas de venta anticipada para las dos funciones están a punto de agotarse, mientras que los dos días se pondrá a la venta en taquilla y la página web del Palacio el 10 por ciento del aforo en cumplimiento con la Ley de Espectáculos de Cantabria.