Las obras de duplicación de la vía entre Astillero y Orejo avanzan según lo previsto

Las obras de duplicación y electrificación de la vía ferroviaria entre Astillero y Orejo, en la línea de Cercanías que comunica Santander con Liérganes, avanzan según lo previsto.

Los trabajos en ese tramo, de 6,8 kilómetros, empezaron el pasado mes de noviembre y están programados hasta principios del próximo marzo. Así, una vez próximo el ecuador de los mismos y al desarrollarse según lo planificado y sin que conste ninguna incidencia, se mantiene la fecha de conclusión anunciada, han indicado a esta agencia fuentes de Renfe.

Debido a la ejecución de este proyecto, por parte de Adif, se han suprimido durante más de cuatro meses los trenes entre Astillero y Orejo y hay transbordos por carretera -en autobús- hasta Liérganes.

La interrupción del servicio afecta tanto a la línea de Cercanías Santander-Liérganes (C3) como a la de Media Distancia que comunica la capital cántabra con Bilbao (R3) y Renfe ha programado más de 5.000 circulaciones de autobuses para asegurar la movilidad de pasajeros.

En concreto, se han organizado 48 circulaciones de autobuses diarias los días laborables y 42 en fines de semana y festivos.

Los pasajeros de los Cercanías Santander-Liérganes realizan por carretera el tramo entre Astillero y Liérganes; y los de los trenes de Media Distancia que conectan con Bilbao, el trayecto entre Astillero y Orejo.

El objetivo de la duplicación de la vía en este tramo -hasta ahora de vía única- es ampliar la capacidad de la red de Cercanías de Cantabria. Entre otras actuaciones, destaca un nuevo viaducto sobre la ría de Solía.

El proyecto, incluido en el Plan de Cercanías de Cantabria, dotado con 1.599 millones de euros, supone una inversión cercana a los 50 millones, y permitirá aumentar la velocidad máxima de la línea y el confort de los viajeros.