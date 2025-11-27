Archivo - Las obras del Mercado de México se retrasan a principios de 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander "baraja" comenzar las obras del Mercado de México a principios de 2026 que, tras los informes favorables de los servicios técnicos del Consistorio, está en fase de alegaciones y pendiente de obtener la licencia de actividad para los proyectos del mercado de abastos y Mercadona, que abrirá un supermercado en este espacio.

Así lo ha anunciado este jueves el equipo de Gobierno en el apartado de ruegos y preguntas del Pleno, interpelado por el PRC, donde el concejal de Comercio, Álvaro Lavín, ha detallado que una vez comiencen las actuaciones (inicialmente previstas para finales de este año) esperan una duración aproximada de 16 meses, lo que situaría la apertura en el primer semestre de 2027.

En concreto el proyecto de obras ha sido informado favorablemente por los servicios municipales de Aguas, Arquitectura, Bomberos e Ingeniería Industrial y está pendiente de obtención de licencia de actividad.

En otro punto, el Pleno ha aprobado -con los votos a favor de PRC, VOX y Grupo Mixto y las abstenciones de PP y PSOE- una moción para reanudar la rehabilitación de la Biblioteca y Casa Museo de Menéndez Pelayo, que lleva paralizada desde 2023, y que ahora mismo depende de la elaboración y licitación de un proyecto nuevo por parte del Ayuntamiento.

Después, su autorización definitiva dependerá del Ministerio de Vivienda, dentro del 2% cultural de su presupuesto.

EL AYUNTAMIENTO CUBRIRÁ EL PARQUE MANUEL VÉLEZ

Por otro lado, la Concejalía de Medio Ambiente elaborará un mapa de parques infantiles para analizar la situación de los mismos y después un cronograma de actuaciones que valorará en base a criterios técnicos y económicos el orden de prioridades.

La concejala del ramo, Margarita Rojo (PP), ha anunciado esta medida en el Pleno de este jueves, durante el debate de una moción regionalista para cubrir el parque infantil Manuel Vélez, ubicado en Peñacastillo.

En este sentido, los votos a favor de PRC, PSOE, Vox e IU y la abstención del PP han servido para aprobar dicha moción para iniciar los trámites para cubrir el parque, ampliar la zona de juegos y, a propuesta de una enmienda transaccional socialista, cumplir las condiciones de accesibilidad para garantizar una adecuada integración y participación de los niños con discapacidad.

CONVENIO DE LOS CAMPOS DE SPORT

Por otro lado, el equipo de Gobierno prevé que la redacción del proyecto accesibilidad de los Campos de Sport del Sardinero se licite en un plazo máximo de tres a cuatro meses.

También, en relación al Proyecto Victoria del Real Racing Club, destinado a la protección de la infancia y adolescencia en el ámbito deportivo, el Consistorio "no considera necesaria" su integración en las políticas municipales, según ha afirmado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, porque la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia Frente a la Violencia "es un marco legal sólido y actualizado".