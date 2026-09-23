Las obras de reparación del parking de Pombo comenzarán el 5 de octubre y durarán 13 meses

Igual se reúne con los afectados por el cierre del aparcamiento de Pombo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reparación del parking subterráneo de la plaza de Pombo de Santander comenzarán el próximo 5 de octubre y durarán 13 meses.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, a los residentes afectados por el cierre del aparcamiento con quienes se ha reunido en la tarde de este miércoles para trasladarles las conclusiones del último informe técnico, elaborado en agosto, que permite actualizar el diagnóstico de la infraestructura y establece una propuesta de actuación "más completa para recuperar la infraestructura con garantías de seguridad".

Según ha dado a conocer Igual, las causas de los daños en el aparcamiento se atribuyen a la combinación de tres factores como son la falta de armadura en los nervios afectados, el exceso de cargas sobre la cubierta y los asentamientos de la cimentación.

Con ello, se descarta la hipótesis anterior de que la presión del agua hubiera provocado un levantamiento de la losa de cimentación.

Con estas conclusiones, se plantearán tres fases en la redacción de los proyectos y la ejecución de las actuaciones que comenzarán por el apuntalamiento y la descarga de la plaza como trabajos previos necesarios.

Y es que la alcaldesa ha explicado a los usuarios los resultados de los estudios, sondeos, catas y mediciones desarrollados durante los últimos meses y, especialmente, las conclusiones del informe técnico de agosto, que incorpora el estudio geotécnico.

De este modo, ha destacado que los nuevos trabajos han permitido descartar algunas de las hipótesis manejadas inicialmente, conocer mejor el comportamiento de la estructura y del terreno y orientar de forma "más precisa" la solución que necesita el aparcamiento.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que la principal conclusión es que queda descartada la hipótesis anterior de que la presión del agua hubiera provocado un levantamiento de la losa de cimentación.

Según ha indicado, las comprobaciones han permitido determinar que las fisuras observadas afectan a una capa añadida de hormigón de unos doce centímetros y que no se han apreciado en la losa estructural situada debajo. También se ha constatado la existencia de armadura superior e inferior en esta losa.

Con ello, atribuye los daños a la combinación de la falta de armadura de cortante comprobada en los nervios afectados, el exceso de cargas sobre la cubierta y los asentamientos de la cimentación. La documentación cifra la carga total en un 23 por ciento más que la utilizada como referencia en el proyecto.

En cuanto a los asentamientos, los sondeos realizados muestran que las condiciones del terreno no son homogéneas. Así, mientras en algunos puntos los apoyos se encuentran en roca, en otros existen materiales menos firmes bajo la losa.

El estudio geotécnico contempla como posible que la circulación de agua haya podido arrastrar partículas finas del terreno a lo largo del tiempo, generando huecos y favoreciendo asentamientos.

No obstante, el Consistorio ha señalado que esta posibilidad requiere todavía comprobaciones y están previstas 16 perforaciones que permitirán determinar los pilares que necesiten ser recalzados mediante micropilotes.

Ha detallado que estos trabajos no influyen en la decisión sobre la rehabilitación, ya que se llevarán a cabo durante la ejecución de las obras.

ACTUACIÓN INTEGRAL

A partir de este nuevo diagnóstico, la alcaldesa ha compartido con los usuarios una propuesta de reparación que "va más allá" de la intervención localizada planteada inicialmente.

En primer lugar, se ejecutará un apuntalamiento específico de las dos plantas del aparcamiento que permita desarrollar los trabajos posteriores en las condiciones de seguridad establecidas por los técnicos.

A continuación, se plantea reducir las cargas que soporta actualmente la cubierta mediante la retirada controlada de los rellenos, de los árboles de la plaza, así como de los elementos accesorios como bancos y farolas, dejando el templete hasta el último momento para comprobar si está asentado sobre el relleno o sobre el forjado.

En la base del aparcamiento se propone eliminar la capa añadida de doce centímetros, actuar sobre filtraciones, reparar e impermeabilizar juntas y conducir el agua hacia los pozos.

Posteriormente se contempla ejecutar una nueva capa armada sobre la losa inferior y actuar sobre el forjado intermedio, donde deberá completarse el escaneado de los nervios para determinar cuáles necesitan refuerzo.

El informe recomienda además realizar una prueba de carga una vez terminada esta reparación.

Con los estudios realizados hasta el momento, ya se trabaja sobre una solución constructiva definida que permite comenzar a avanzar "con rigor" en la rehabilitación, ha afirmado el Ayuntamiento.

FASES

Por otra parte, el Consistorio ha indicado que para agilizar al máximo los plazos y evitar nuevas demoras, la redacción de los proyectos y la ejecución de las actuaciones se plantearán por fases.

La primera fase consistirá en el apuntalamiento y la descarga de la plaza, como trabajos previos necesarios para garantizar la seguridad y facilitar las siguientes actuaciones.

A continuación, se abordará la rehabilitación del aparcamiento, con el objetivo de que pueda recuperar su operatividad "lo antes posible".

Finalmente, se desarrollará la urbanización de la plaza, bien mediante su reposición o mediante una nueva configuración más actual, cuya definición se consensuará con los vecinos.

Las actuaciones correspondientes propiamente al aparcamiento serán desarrolladas por la empresa concesionaria, sin perjuicio de que las comprobaciones pendientes permitan determinar si alguna de ellas pudiera estar vinculada a posibles responsabilidades por vicios ocultos.

Por su parte, el Ayuntamiento asumirá las actuaciones correspondientes a la urbanización de la plaza.

"Tenemos ya una propuesta técnica que establece qué actuaciones deben desarrollarse y en qué secuencia. Esto nos permite avanzar con los trabajos previos mientras se completan las comprobaciones pendientes, evitando perder tiempo", ha explicado Igual.

Por tanto, ha comunicado también a los residentes que se continuará trabajando para completar las perforaciones, aprobar la solución técnica, cerrar mediciones y presupuesto, establecer el procedimiento de contratación y el calendario de ejecución.

No obstante, ha asegurado, el 5 de octubre comenzarán los trabajos con una duración máxima en el aparcamiento de 13 meses y una actuación independiente sobre la plaza, una vez ejecutada la losa superior nueva.

"Nuestro compromiso con los afectados es darles información cierta y contrastada. Conforme se vayan cerrando el proyecto, el presupuesto y el calendario actualizado se los trasladaremos con la misma transparencia con la que hemos venido actuando desde el inicio", ha afirmado.

Por último, la regidora ha incidido en que el Consistorio mantiene "un contacto directo" con los afectados y ha reiterado el compromiso de "continuar acompañándolos durante todo el proceso hasta que pueda recuperarse el servicio".