Ocho partidos concurrirán finalmente en Cantabria al 23J tras 'caerse' Por un Mundo Más Justo

En las generales de noviembre de 2019 se presentaron 13 formaciones



SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ocho partidos políticos concurrirán finalmente en Cantabria a las elecciones generales del próximo 23 de julio, tras 'caerse' Por un Mundo Más Justo, cuya candidatura al Congreso de los Diputados y al Senado ha resultado "no proclamada", según se recoge en la ratificación definitiva publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De estos ocho partidos, siete han registrado listas al Congreso y al Senado (PP, PSOE, Vox, Sumar, Partido Animalista, Partido Comunista de los Trabajadores de España y Recortes Cero), mientras que uno, Frente Obrero, solo ha presentado candidatura para la Cámara Baja.

Aunque varios partidos ya habían dado a conocer sus candidaturas, algunos de forma incompleta, en la publicación en el BOE se incluyen todos los integrantes de las mismas.

Por parte del PP, la candidatura al Congreso está formada por Félix de las Cuevas; Javier Noriega; María Valentina Martínez; Elena Palacio, y Julio Arranz (más suplentes), y la del Senado por Elena Castillo, Ángel Cuesta y Juan Carlos García.

Los socialistas llevarán como cabeza de lista al Congreso a Pedro Casares, que estará acompañado en la candidatura por Noelia Cobo; Pablo Antuñao; María Mar Iglesias, y José Manuel Cruz Viadero. Y la del Senado está integrada por Secundino Caso, Ester Bolado, y Eugenia Gómez de Diego.

Vox concurre en Cantabria a las generales con una candidatura al Congreso integrada por Emilio del Valle; José María Prieto; Manuela Bolado; Sonia Pacheco, y Roberto García, y con una lista al Senado de la que forman parte Daniel Álvarez; Sara María Campos, y Marcelino Astobiza.

La candidatura de Sumar al Congreso está encabezada por Carmen Martín (IU); Mónica Rodero (Podemos); Gabriel Moreno (Equo); Pablo Villasante (IU), y Martín Silvan (Sumar), y de la lista al Senado forman parte Mercedes Boix (Sumar); Fernando Agúndez (IU), y María Argentina Cabarga (Podemos).

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) lleva en Cantabria como cabeza de lista al Congreso a Irene Patricia Sáez, y a Xose Costa Álvarez; el Partido Comunista de los Trabajadores de España a Cristina González y Federico José Saiz, respectivamente, y Recortes Cero a José Jaime Gómez en la Cámara Baja y Sergio Larrendo en la Alta.

Por su parte, Frente Obrero ha presentado lista al Congreso con Igor Martínez de número uno y no ha registrado candidatura al Senado.

MENOS CANDIDATURAS QUE EN 2019

En Cantabria a la cita electoral del 23J concurren cinco formaciones menos que en las últimas elecciones generales, celebradas el 10 de noviembre de 2019, cuando se presentaron 13 (en esa ocasión todas ellas registraron lista al Congreso y al Senado).

Entre los que no se presentan, y que en 2019 sí lo hicieron, está Cs --que ya decidió a nivel nacional no concurrir a los comicios--; el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla, que también anunció que no lo haría tras el desplome en las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo; Escaños en Blanco y el Partido Libertario.

También, hace cuatro años se presentó la candidatura Unidas Podemos, integrada por Podemos e IU, y ahora lo hacen con Sumar, bajo la que también lo hace Equo.

Una vez publicadas las candidaturas definitivas, continuarán los trámites a las puertas de unos comicios cuya campaña electoral transcurrirá entre el 7 y el 21 de julio.

El BOE ha publicado este martes las candidaturas proclamadas de los partidos y coaliciones para las 52 circunscripciones del Congreso y las 59 del Senado que se eligen en las elecciones generales del próximo 23 de julio.

La semana pasada, el BOE recogió que partidos y coaliciones habían registrado un total de 1.163 listas --entonces no definitivas-- al Congreso y al Senado para estas generales, lo que supone un 11,2% menos que en los comicios de noviembre de 2019, cuando se presentaron 1.310. En concreto, para la nueva cita con las urnas constaban registradas 585 candidaturas al Congreso y otras 578 al Senado.

Hoy ya el Boletín Oficial del Estado ha publicado las candidaturas proclamadas, después de un breve plazo que se abrió para revisar, corregir errores y estudiar los posibles recursos e impugnaciones que se puedan presentar sobre las listas. Ello ha supuesto algunas variaciones.

Uno de los requisitos que deben cumplir las candidaturas es respetar la llamada democracia paritaria, que implica que ningún grupo de sexo puede tener más del 60% ni menos del 40% de los puestos en cada tramo de cinco nombres.

En el caso concreto de los partidos extraparlamentarios, éstos deben adjuntar además los avales que se requieren (las firmas de al menos el 0,1% del censo). Tal es el caso de Caminando Juntos, el nuevo partido que ha creado la exdirigente de Vox Macarena Olona.