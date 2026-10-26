La Oficina Tributaria de Santander comienza a prestar servicio en sus nuevas instalaciones de Marcelino Sanz de Sautuola

Nuevas instalaciones de la Oficina Tributaria de Santander en Marcelino Sanz de Sautuola - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Tributaria de Santander ha comenzado este lunes a prestar servicio en sus nuevas instalaciones de la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 1, bajo, frente al Museo Faro, donde los ciudadanos pueden realizar sus gestiones relacionadas con los impuestos y tasas municipales.

Tendrá un horario de atención presencial, de lunes a jueves, de 8.00 a 16.00 horas, y los viernes, de 8.00 a 14.00 horas.

Esta dependencia constituye uno de los principales puntos de contacto entre el Ayuntamiento y los ciudadanos para resolver consultas, gestionar recibos, efectuar pagos y obtener información sobre los procedimientos fiscales municipales, ha destacado el Consistorio en nota de prensa.

Asimismo, el Centro de Atención Telefónica (CAT), a través del número 942 200 691, continúa operativo de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, mientras que la Oficina Virtual Tributaria permite realizar diferentes trámites y consultas por medios electrónicos( https://ovt.ayto-santander.es/)

En este sentido, el Ayuntamiento mantiene distintas alternativas de atención para responder a las necesidades de los usuarios, especialmente de las personas mayores, quienes tienen dificultades para desplazarse o aquellos contribuyentes que prefieren recibir asistencia personal.

Una de las novedades que incorpora el servicio es el Plan Personalizado de Pago, una modalidad que permitirá a los contribuyentes organizar el abono de sus recibos durante el periodo voluntario y adaptarlo a sus necesidades.

Este sistema podrá tramitarse por tres vías: directamente en las nuevas oficinas, a través del Centro de Atención Telefónica o mediante la Oficina Virtual Tributaria.

El Consistorio ha informado de esta cuestión para que los ciudadanos conozcan las condiciones de esta modalidad, los procedimientos para solicitarla y las obligaciones que conlleva, de manera que puedan decidir si responde a sus circunstancias económicas.

Por otra parte, y respecto a las ordenanzas fiscales municipales que regulan los distintos impuestos y tasas, así como las bonificaciones y exenciones que resulten aplicables en cada caso, el Ayuntamiento también lo ha hecho público para que los contribuyentes puedan consultar esta información y recibir orientación sobre los trámites correspondientes, ha indicado.