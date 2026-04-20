Las oficinas de Correos de Santander atienden, sin colas, las solicitudes de regularización de migrantes

Sede Correos. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de Correos de Santander atienden desde este lunes, de forma presencial y con cita previa, las solicitudes de las personas migrantes que quieren regularizar su situación en la capital cántabra, cuyo proceso no ha formado colas pero sí en algún momento ha fallado el sistema informático.

Estas personas extranjeras, entre las que se encuentran trabajadores, parejas o familias enteras con niños, han ido llegado a cuenta gotas a las oficinas.

Los principales motivos para realizar dicha solicitud son poder trabajar de forma regular o estudiar en Santander, tras dejar su país de origen, principalmente por problemas laborales o los conflictos armados.

Es el caso de Sofía y su hija, que llevan cuatro y tres años en Santander, respectivamente, y han acudido esta mañana a la sede de Correos, en la calle Calvo Sotelo, para llevar los papeles.

Ambas mujeres proceden de Colombia, tienen 48 y 31 años, y son enfermera y administradora. Sofía ha destacado, en declaraciones a esta agencia, el paso importante que supone regularizar su situación, tanto para su vida profesional como personal. "Lo ideal es ejercer", ha dicho.

Asimismo, Nayares, también de Colombia y que lleva tres años en Santander, en su caso de forma regularizada, ha acudido a la oficina de Correos de la calle Vargas para solicitar información para sus hijas, de 24 y 16 años, que en agosto hará dos años que llegaron a la capital.

"Mi hija mayor no ha podido trabajar por eso, y la pequeña, para que estudie... entonces se van a aprovechar (de esta medida)", ha señalado.

También Leidy, de Colombia y de 42 años, se ha citado junto a su marido en la oficina de la calle Vargas para regularizar su situación. Ambos llevan siete meses en Santander, donde han acudido por los "problemas laborales y el conflicto armado" de su país de origen.

"Gracias a Dios no esperamos los dos años que todas estas personas tenían que esperar", ha manifestado Leidy, quien en Colombia tenía un negocio y en la capital cántabra ha estado trabajado en el sector de la limpieza de forma irregular. "No tengo un trabajo con prestaciones ni nada", ha lamentado la mujer, que ha explicado que en el caso de su esposo, éste ha pasado de ser conductor a dedicarse a la construcción.

Además, por las oficinas de Correos han pasado familias enteras con niños, que en un caso, como han señalado a esta agencia, han tenido que marcharse para llevar a los menores al colegio y regresar más tarde porque sistema informático se ha había caído.

Los extranjeros también están acudiendo a otras oficinas municipales de Santander para solicitar certificados, como el de residencia, para lo cuál se están dirigiendo principalmente al padrón, en el edificio Ribalaygua; o a Servicios Sociales, en la planta 0 del Ayuntamiento, para pedir certificados de ayudas y que les sirva de justificante.

El proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular que residen en España, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, se inició el 16 de abril y este lunes comienza con la recogida presencial de solicitudes.

El plazo para ambas vías, telemática o presencial, permanecerá abierto hasta el 30 de junio y la autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año.

Pueden acceder a dicha regularización las personas extranjeras que han solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026; o aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular, llegaron a España antes del 1 de enero de este año y pueden acreditar una permanencia ininterrumpida de, al menos, cinco meses.

Tienen que carecer de antecedentes penales no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud.