OICOS celebra el viernes 28 una nueva jornada formativa sobre nacionalidad y residencia de menores extranjeros

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Integración y Cooperación Social (OICOS) del Ayuntamiento de Santander celebrará el próximo viernes 28 de noviembre una nueva jornada formativa sobre nacionalidad y residencia de menores extranjeros.

En nota de prensa, el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha explicado que la jornada estará impartida por el abogado especialista Rafael Arriola del Palacio y estará dividida en dos bloques especialmente relevantes.

Por una parte, se hablará de la 'Nacionalidad española y familiares españoles. Procedimiento y requisitos. ¿Cuándo se obtiene la nacionalidad y cuando la residencia?'; y el segundo bloque tendrá que ver con 'La residencia de los menores extranjeros acompañados o no acompañados en España. Opciones de residencia y cómo se renueva la misma llegado el momento de la mayoría de edad'.

Las plazas son limitadas por lo que los interesados en participar deberán cumplimentar el formulario de inscripción adjunto disponible en este enlace https://share- eu1.hsforms.com/1Oc533LR2S5iA2QY2IxQ1IQ2djpoq

El edil ha animado a los vecinos interesados en estos temas a participar y recuerda que quienes deseen ampliar información pueden hacerlo a través del teléfono 942 203 173 o en el correo electrónico inmigracion@santander.es

Las jornadas seguirán en los próximos meses y estarán dedicadas a las 'Formas de presentación y procedimiento sancionador', y la última de este programa se basará en casos prácticos, donde los asistentes propondrán previamente sus dudas o cuestiones ante cualquier procedimiento y se resolverán de forma colectiva.