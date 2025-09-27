OICOS pone en marcha una nueva edición del programa 'Cine e inmigración' dirigido a escolares de Santander

Con la proyección de las películas 'Mariposas negras' y 'La historia de Souleymane'

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Santander, a través de OICOS, ha organizado una nueva edición del programa 'Cine e inmigración', dirigido a alumnos de las últimas etapas de Primaria y Secundaria, con el fin de promover la "convivencia" en la diversidad.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el concejal del área, Mateo Echevarría, quien ha explicado que el Palacio de Exposiciones acogerá dos sesiones: una el martes 25 de noviembre a las 10.00 horas para escolares de 5º y 6º de Primaria con la película 'Mariposas negras', y otra el miércoles 26, a las 11.30 horas, dirigida a escolares de 3º y 4º de la ESO con 'La historia de Souleymane'.

"A través del visionado de estas películas, impulsamos la reflexión y el análisis de la actitud de los personajes que el alumnado trasladará a su propia experiencia a partir de los materiales didácticos", ha destacado.

Según ha detallado, el objetivo de esta propuesta es desarrollar en el alumnado una actitud "crítica" que rechace cualquier tipo de discriminación racial, así como fomentar valores esenciales como la diversidad cultural, igualdad, solidaridad y cooperación.

Por ello, Echevarría ha animado a los colegios de la ciudad a participar de este programa y ha informado de que los interesados pueden inscribirse a través del correo irudibiziak@irudibiziak.com.

La película 'Mariposas Negras', inspirada por mujeres reales, propone un viaje desde África, el Caribe y Asia hacia un incierto futuro para la humanidad.

Y es que el cambio climático impacta en las vidas de Tanit, Valeria y Shaila, tres mujeres de puntos muy distintos del planeta, pero con algo en común: las tres lo pierden todo por el efecto del calentamiento global y se ven forzadas a migrar.

Este largometraje ganó en 2024 el Premio Goya a Mejor Película de Animación.

Por su parte, 'La historia de Souleymane' descubre la vida de Souleymane, quien mientras pedalea por las calles de París para repartir comidas, repite su historia. En dos días tiene que pasar la entrevista de solicitud de asilo, la clave para obtener papeles. Sin embargo, no está preparado.

Este film fue la gran revelación del año pasado para el cine francés y obtuvo dos premios en el Festival de Cannes y cuatro César.