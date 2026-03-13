Oliveira asume la presidencia del Consejo Social de la UC con el objetivo de "unir" a la universidad con la sociedad

El presidente del Consejo Social de la UC, Jorge Oliveira, junto a la rectora de la UC, Conchi López, y el consejero de Universidades, Sergio Silva - UC

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jorge Oliveira ha asumido la presidencia del Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) con el objetivo de "unir" a la universidad pública con la sociedad de Cantabria. "Esto tiene, principalmente, un papel de supervisión del Presupuesto y, también del Plan Estratégico: que todos los objetivos que vienen definidos sean cumplidos a lo largo del año", ha señalado.

Así lo ha dicho en la primera reunión de trabajo como nuevo presidente, celebrada este viernes bajo la presidencia de la rectora, Conchi López, y a la que también ha asistido el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva.

Este encuentro, que ha tenido lugar en la sede del Consejo en el campus de Santander, ha sido una primera toma de contacto con el nuevo presidente y con la nueva secretaria del Consejo, Consuelo Arranz de Andrés, catedrática de Derecho Financiero y Tributaria.

Oliveira considera que las actuaciones que lleve a cabo el Consejo deben estar versadas en los objetivos que se plantee la Universidad y, a su juicio, para ello hay que garantizar que la gestión "está realizada con las normas, y que la universidad pública ofrece un servicio de acuerdo a las necesidades de la sociedad".

Por su parte, la rectora de la UC ha apuntado que el nombramiento de Oliveira como presidente del Consejo Social contribuirá a "mantener intensas relaciones entre la universidad y el tejido productivo y social de Cantabria". Y ha puesto en valor su experiencia en el mundo empresarial.

Por último, el consejero de Universidades ha marcado la adaptación de la Ley del Consejo Social de Cantabria, que es previa a la LOGSE, como uno de los objetivos más inmediatos. "Es quizás una de las primeras cosas que hay que realizar este 2026", ha apuntado.

Además, se ha referido a otros proyectos que tienen en marcha el Consejo y la Consejería para "dinamizar a mayores este órgano, que es muy importante por su nexo de unión entre universidad y sociedad. Creo que es muy importante que la sociedad conozca como funciona la Universidad de Cantabria", ha abundado.

Oliveira sustituye en el cargo a José Luis Zárate, quien ha estado al frente del Consejo Social de la UC durante 14 años. Tanto la rectora como el consejero han agradecido a Zárate su labor y dedicación al Consejo. "Han sido años de servicio y de acompañar a la universidad", ha declarado López.

En la reunión han participado también la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra; el secretario general de la UC, Julio Álvarez; el gerente de la UC, Santiago Fuente; la directora general de Universidades y Política Universitaria, Marta Pascual; y el expresidente del Consejo, José Luis Zárate.

JORGE OLIVEIRA

Ingeniero químico, Oliveira inició su trayectoria profesional en Solvay en 1986, como ingeniero de procesos y proyectos de la Unidad de producción de carbonato sódico en la fábrica de Póvoa (Portugal). Posteriormente, en calidad de jefe de departamento, fue trasladado a las instalaciones de peróxido de hidrógeno.

En 2001, se incorporó a la planta de Warrington (Gran Bretaña) como jefe de Producción y, cuatro años más tarde, fue nombrado director general de Solvay, en Reino Unido.

De regreso a Lisboa, en 2008, Oliveira asumió la dirección de las instalaciones de Póvoa de Santa Iria y, en octubre de 2011, fue nombrado director general de Solvay Portugal y Solvay Interox.

En España, desde junio de 2014, se ocupó de la dirección de la planta de Torrelavega, el mayor complejo industrial del Grupo en la Península Ibérica y una de las unidades de producción de carbonato sódico y derivados de la multinacional belga. Hasta julio de 2025, ocupó la dirección general de Solvay para España y Portugal.

Como alto directivo de Solvay, Jorge Oliveira perteneció y participó activamente en diversas organizaciones empresariales en Portugal, Reino Unido y España; además de en proyectos y misiones de optimización industrial en Estados Unidos, Eslovenia y Tailandia.